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Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı

Çukur dizisinden ayrılan son isim açıklandı. Diziden ayrılan oyuncu Berkay Ateş olurken, dizinin son bölümünde Kahraman Koçovalı sürprizi yaşandı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 21:52
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı
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Show TV’de yayınlanan ve her Pazartesi günü reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Çukur dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Çukur dizisi için açılan sosyal medya hesabında bir oyuncunun diziden ayrıldığı açıklanırken, ünlü bir oyuncunun diziye dahil olduğu ifade edildi.

Çukur Dizisine Kim Veda Etti?

Çukur’un sosyal medya hesabından ‘# Çukur Yıkılmaz’ etiketiyle yapılan paylaşımda Mahsun karakterinin diziden ayrıldığı açıklandı. Bu açıklamanın ardından Mahsun karakterini canlandıran Berkay Ateş’in diziden ayrılığı kesinleşti.


Mahsun’un ailesiyle birlikte Çukur mahallesindeki pozlarını paylaşıldı ve Berkay Ateş’e teşekkür edildi.

Çukur’da Kahraman Koçovalı Sürprizi!

Çukur’un bu sezon ki ilk bölümünde Kahraman karakteri Vartolu tarafından vurularak öldürülmüştü. Ancak dizinin son bölümünde Kahraman Koçovalı sürprizi yaşandı. Dizinin son bölümünde Azer Kurtuluş’un hayatını Kahraman’ın kurtardığı gösterildi ve Kahraman’ın geri dönüşü yaşandı.

Çukur 4. Sezon 4. Bölüm Fragmanı



Son Güncelleme: 14.10.2020 21:52
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ÇukurShow Tv
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