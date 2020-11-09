Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet neden yok? Barış Arduç neden ayrıldı, geri dönecek mi?

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur’da ayrılık rüzgarı esiyor. Sevilen diziye yeni sezonda katılan Arık Böke karakteri diziye veda etti. Dizide Arık Böke karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Barış Arduç sosyal medya hesabından Çukur’a ve izleyicilere veda mesajı yayınladı.

Arık Böke neden öldü, Barış Arduç Çukur’dan neden ayrıldı?

Ay Yapım’ın hazırladığı dizinin yeni sezonunda kadroya katılan Barış Arduç dizide Arık Böke Erdenet karakterine hayat veriyordu. Arık ve Yamaç’ın sahneleri büyük bir ilgiyle izlenirken, Barış Arduç’un diziden ayrılması sürpriz bir şekilde karşılandı. Arık Böke dün akşam yayınlanan bölümde Cumali Koçavalı tarafından vurulmuştu.

Dizinin dün yayınlanan bölümünde vurulan Arık Böke öldü. Arık Böke karakterinin vurulması senaryonun ilerleyişiyle alakalı olarak görüldü. Arık Böke karakterine hayat veren Barış Arduç sosyal medya hesabından izleyicilere teşekkür eden bir veda mesajı yayınladı.