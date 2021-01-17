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Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde amca Cumali karakterine kimin hayat vereceği belli oldu. Dizide uzun zamandan beri adı geçen ama kim olduğu bilinmeyen amca Cumali karakterini canlandıracak kişi netlik kazandı.

17 Ocak 2021 Pazar 19:28
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'a yeni bir oyuncu daha dahil edildi.

Çukur dizisinde adı sıkça geçen amca Cumali Koçovalı'yı kimin canlandıracağı netlik kazandı. Ay Yapım imzalı dizide amca Cumali Koçovalı'yı Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisindeki karakteriyle gündemde yer alan oyuncu Müfit Kayacan hayat verecek.

"İdris Baba'nın abisi Cumali Koçovalı'nın mezarı için boş dedikleri ve kayıtlarda mezar yeri alınmış ama gömülen olmamış" sözleri ile tanıtılan karaktere kimin hayat vereceği belirlendi. Karaktere usta oyuncu Müfit Kayacan hayat verecek.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 19:28
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurAmcaKoçovalıCumali
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