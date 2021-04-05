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Çukur dizisi Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu yaşı ve oynadığı diziler

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Çukur dizisi Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu yaşı ve oynadığı diziler haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 5 Nisan 2021 Pazartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Nisan 2021 Pazartesi 20:23
Çukur dizisi Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu yaşı ve oynadığı diziler
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 Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur’a en son Kulkan Erdenet karakteri dahil edilmişti. Oyuncu transferlerine devam eden dizi kadrosunu yeni bir isim daha dahil etti. Dizide Yasmin karakterine hayat vermesi için Gamze Doğanoğlu kadroya dahil edildi.

 Dizide kim olduğu henüz belli olmayan, Cumali Amca’nın müttefiği olan İskender’in kız kardeşi rolünü oynamak için diziye Gamze Doğanoğlu katıldı. Doğanoğlu dizide Yasmin karakterini canlandıracak.

Gamze Doğanoğlu (Çukur Yasmin) kim?

 Reklam ve dizi oyuncusu olan Gamze Doğanoğlu, 1996 İstanbul doğumludur. 2016 yılında Mandalina Oyuncu Atölyesi’nde, 2017 yılında ise Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk üzerine eğitim aldı. Bugüne kadar 6 reklam filminde oynayan Doğanoğlu, Kalbimin Sultanı isimli dizide Gülfidan Sultan karakterine hayat verdi.

 Gamze Doğanoğlu’nun rol aldığı projeler

  2019-2020 - Benim Adım Melek (Zehra)

  2018 - Kalbimin Sultanı (Gamze Doğanoğlu)

  2018 - Alija (Halida Gençlik)

  2017 - Arka Sokaklar

  2017 - Tadım

  2017 - Hopi

  2017 – Akbank



Son Güncelleme: 05.04.2021 20:23
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Anahtar Kelimeler:
Gamze DoğanoğluYasminÇukur
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