İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Çukur dizisi Yasmin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gamze Doğanoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımız tarafından merak edilen Çukur dizisi Yasmin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gamze Doğanoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Çukur dizisi Yasmin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 28 Aralık 2020 Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 20:23
Çukur dizisi Yasmin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gamze Doğanoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

 Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur’a en son Kulkan Erdenet karakteri dahil edilmişti. Oyuncu transferlerine devam eden dizi kadrosunu yeni bir isim daha dahil etti. Dizide Yasmin karakterine hayat vermesi için Gamze Doğanoğlu kadroya dahil edildi.

 Dizide kim olduğu henüz belli olmayan, Cumali Amca’nın müttefiği olan İskender’in kız kardeşi rolünü oynamak için diziye Gamze Doğanoğlu katıldı. Doğanoğlu dizide Yasmin karakterini canlandıracak.

Gamze Doğanoğlu (Çukur Yasmin) kim?

 Reklam ve dizi oyuncusu olan Gamze Doğanoğlu, 1996 İstanbul doğumludur. 2016 yılında Mandalina Oyuncu Atölyesi’nde, 2017 yılında ise Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk üzerine eğitim aldı. Bugüne kadar 6 reklam filminde oynayan Doğanoğlu, Kalbimin Sultanı isimli dizide Gülfidan Sultan karakterine hayat verdi.

 Gamze Doğanoğlu’nun rol aldığı projeler

  2019-2020 - Benim Adım Melek (Zehra)

  2018 - Kalbimin Sultanı (Gamze Doğanoğlu)

  2018 - Alija (Halida Gençlik)

  2017 - Arka Sokaklar

  2017 - Tadım

  2017 - Hopi

  2017 – Akbank



Son Güncelleme: 28.12.2020 20:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gamze DoğanoğluYasminÇukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olay TV adı değişti
Olay TV adı değişti
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!

Popüler Haberler

Batıniler kimlerdir, ne zaman ve nerede yaşamışlardır?
Saat 21:21 nedir? Saat 21:21 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Seksenler Fehmi Baba diziye geri gelecek mi?
VAR sistemi taç atışına ve taç çizgisine bakar mı?
E-Nabız ile Covid-19 test sonucuna sorgulama ve görüntüleme işlemleri
Geçmiş yıllara göre özel sektör aylık asgari ücretleri ne kadar?
2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşına zam geldi mi?
2021 Bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım?
Hasan Sabbah tarihte nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah hikayesi
Çukur Selim ayrılacak mı, ölüyor mu?
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması yayın tarihi belli oldu
EYT TBMM'ye ne zaman gelecek?
2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanı detayları
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey'in yer aldığı diziler
Ücretsiz izne çıkartılan işçiye 3510 TL maaş ödemesi yapılacak!
Sefirin Kızı Sahra neden yok, neden ayrıldı? Deniz Işın diziye geri dönecek mi?
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Berk Oktay kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakterini kim canlandırıyor? Genco Özak biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın'ın yer aldığı diziler
Antalya - Hatayspor maçı ne zamana ertelendi? Antalya Hatay maçı saat kaçta, ne zaman yapılacak?
Kuvel kalesi tarihteki yeri nedir? Kuvel kalesi ne zaman kim tarafından fethedildi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.