Çukur Dizisi Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir?

SHOW TV ekranlarının reytingleri alt üst eden dizisi Çukur’a katılacağı kesinleşen Yasemin merak ediliyor. Cumali’nin kızı olan Yasemin’i canlandıracak oyuncu da merak edilirken son günlerin en fazla araştırılan konusu Çukur dizisi Yasemin karakteri oldu.

Çukur, Cumali’nin kızı Yasemin kimdir?

Yamaç’ın abisi olan Cumali’nin kızı olduğu iddia edilen Yasemin diziye katılıyor. Son bölümde için yayınlanan fragmanda Cumali, Nedim ve Yamaç’a 2 koruma ile mahalleye kızının geleceğini söyler.

Yayınlanan fragman sonrasında pek çok kişi Yasemin karakterine hayat verecek oyuncuyu araştırmaya devam ederken bu isim dizi yapımcıları tarafından saklanmaya devam ediyor.

Yasemin’in mahalleye 2 koruma ile girişini Akın karşılarken özel uçak ile Türkiye’ye gelen Yasemin’in asıl amacı 16. Bölüm ile anlaşılacak. Elinde bulunan Çukur dövmesi ile mahalleye giren Yasemin’in kim olduğu ise sır gibi saklanıyor.