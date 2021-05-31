İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Basının ve okurların dikkatini çeken Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 31.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:05
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Show TV ekranlarında yayınlanan ve oldukça beğenilen Çukur dizisinde rol alan Seher karakterinin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Her hafta pazartesi günleri ekranlardan olan Çukur dizisinde Seher karakteriyle tanınan oyuncunun kim olduğu dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.

Çukur dizisinde Seher karakterine hayat veren güzel oyuncu Begüm Akkaya’nın hayatı en çok merak edilenler arasında yerini almış durumda.

Begüm Akkaya Kimdir?

Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991'de İstanbul'da doğdu. Aslen babası tarafından Giresun'lu olup, İstanbul Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Begüm Akkaya; “Mavi Dalga” ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, “Nergis Hanım” ile Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü, “Kuma” filmi ile Molodist Intenational Film Festival Best Actress ve Philadelphia Film Festival Best Actress ödüllerini kazanmıştır.

Begüm Akkaya, 2005 yılında "Beşinci Boyut" dizisinde ilk kez sahne aldı. "Uçurum", "20 Dakika", Altınsoylar, Bugünün Saraylısı, Aşk ve Gurur gibi projelerde yer aldı. Begüm Akkaya, şu anda Fox TV ekranlarında yayınlanan "Kurşun" dizisinde Tomris rolünü oynamıştır. Begüm Akkaya, 1,63 metre uzunluğunda, 51 kilo ağırlığında ve Kova burcudur.

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 20:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SeherBegüm AkkayaShow TvDiziÇukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ada Masalı dizisi yayın tarihi belli oldu mu? Ada Masalı dizisi yayın tarihi
Ada Masalı dizisi yayın tarihi belli oldu mu? Ada Masalı dizisi yayın tarihi
Baş Belası dizisi tutar mı? Baş Belası dizisinin başrol oyuncuları uyumlu mu?
Baş Belası dizisi tutar mı? Baş Belası dizisinin başrol oyuncuları uyumlu mu?
Cam Tavanlar dizisi ne zaman yayınlanacak?
Cam Tavanlar dizisi ne zaman yayınlanacak?
Masumlar Apartmanı Esat’ın annesi Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Masumlar Apartmanı Esat’ın annesi Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah neden diziden ayrıldı? Dizide İnci karakterini kim canlandıracak?
Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah neden diziden ayrıldı? Dizide İnci karakterini kim canlandıracak?
Teşkilat Serdar diziden ayrıldı mı, öldü mü?
Teşkilat Serdar diziden ayrıldı mı, öldü mü?

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi Mahur karakteri kimdir? Alina Boz kimdir, nereli, kaç yaşında?
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çukur dizisi Kulkan Erdenet (Genco Özak) kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur karakteri kimdir? Nizamettin Özkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?
Maraşlı dizi oyuncusu Firuzan kimdir? Rojda Demirer hakkında bilgiler
Kuvel kalesi nerdedir? Kuvel kalesi gerçek tarihteki yeri ve önemi
Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu hakkında bilgiler
Bugün hangi maçlar var, 31 Mayıs 2021 Pazartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem kimdir? Aytek Şayan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Zübeyde karakteri kimdir?
Yemin Reyhan kimdir? Gerçek adı ne? İlayda Altuntaş oynadığı diziler
120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 29 Mayıs 2021
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2021 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Ramo dizisi Taner kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Maraşlı dizisi Oğuz kimdir? Mert Ateş doğum tarihi
Yasak Elma dizisinde Sıtkı karakterine Mehmet Pamukçu hayat veriyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Faysal karakteri Kimdir? İsmail Ege Şaşmaz dizideki rolü ve hayatı
Uyanış Büyük Selçuklu Ebul Kasım kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
Yasak Elma dizisi Feride kimdir? Gülenay Kalkan kimdir, nereli yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.