İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 12 Nisan 2021 Pazartesi günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Nisan 2021 Pazartesi 20:05
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Show TV ekranlarında yayınlanan ve oldukça beğenilen Çukur dizisinde rol alan Seher karakterinin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Her hafta pazartesi günleri ekranlardan olan Çukur dizisinde Seher karakteriyle tanınan oyuncunun kim olduğu dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.

Çukur dizisinde Seher karakterine hayat veren güzel oyuncu Begüm Akkaya’nın hayatı en çok merak edilenler arasında yerini almış durumda.

Begüm Akkaya Kimdir?

Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991'de İstanbul'da doğdu. Aslen babası tarafından Giresun'lu olup, İstanbul Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Begüm Akkaya; “Mavi Dalga” ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, “Nergis Hanım” ile Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü, “Kuma” filmi ile Molodist Intenational Film Festival Best Actress ve Philadelphia Film Festival Best Actress ödüllerini kazanmıştır.

Begüm Akkaya, 2005 yılında "Beşinci Boyut" dizisinde ilk kez sahne aldı. "Uçurum", "20 Dakika", Altınsoylar, Bugünün Saraylısı, Aşk ve Gurur gibi projelerde yer aldı. Begüm Akkaya, şu anda Fox TV ekranlarında yayınlanan "Kurşun" dizisinde Tomris rolünü oynamıştır. Begüm Akkaya, 1,63 metre uzunluğunda, 51 kilo ağırlığında ve Kova burcudur.

 




Son Güncelleme: 12.04.2021 20:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SeherBegüm AkkayaShow TvDiziÇukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemin Feride dizide neden yok? Cansu Tuman ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Yemin Feride dizide neden yok? Cansu Tuman ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Emanet dizi 156. Bölüm 12 Nisan 2021 Pazartesi tek parça izle
Emanet dizi 156. Bölüm 12 Nisan 2021 Pazartesi tek parça izle
Emanet 157. yeni bölüm fragmanı 13 Nisan 2021 Salı Kanal 7
Emanet 157. yeni bölüm fragmanı 13 Nisan 2021 Salı Kanal 7
Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
Seni Çok Bekledim 16 Nisan yeni bölüm var mı, yok mu? Seni Çok Bekledim neden yok, bitti mi?
Seni Çok Bekledim 16 Nisan yeni bölüm var mı, yok mu? Seni Çok Bekledim neden yok, bitti mi?
Nihat Hatipoğlu iftar, sahur programı saat kaçta, hangi kanalda?
Nihat Hatipoğlu iftar, sahur programı saat kaçta, hangi kanalda?

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi Mahur karakterini kim canlandırıyor? Alina Boz biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi
12 Nisan twitter etiketi nedir? #12nisan Twitter paylaşımları
Ramazan tedbirleri ne zaman belli olacak? Kabine ve Bilim Kurulu toplantısı ne zaman açıklanacak?
Kuvel kalesi tarihteki yeri nedir? Kuvel kalesi ne zaman kim tarafından fethedildi?
Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Rojda Demirer hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur karakteri kimdir? Nizamettin Özkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?
Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakteri kimdir? Genco Özak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem kimdir? Aytek Şayan'ın yer aldığı diziler
Nevruz Bayramı kutlama mesajları 2021
Malta asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekilişi saati ve kanalı
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hilal Yıldız kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Opel 2021 Nisan ayı sıfır araç kampanyaları
Maraşlı dizisi Necati kimdir? Serhat Kılıç'ın hayatı!
Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi amca Cumali rolünü kim oynayacak?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Emre Erçil kimdir? Ebul Kasım karakteri kimdir?
Yasak Elma Mahmut Kimdir? Mert Altınışık hakkında bilgiler
Maraşlı Dilşad kimdir? Melis İşiten yaşı, boyu, sevgilisi
Yasak Elma dizisi Feride kimdir? Gerçek adı nedir? Gülenay Kalkan nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.