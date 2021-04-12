İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

Çukur dizisi Ögeday kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Baki Davrak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Çukur dizisi Ögeday kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Baki Davrak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 12.04.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

12 Nisan 2021 Pazartesi 19:31
Çukur dizisi Ögeday kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Baki Davrak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Ekranların sevilen dizisi Çukur 4. sezonu ile Show TV kanalı aracılığı ile fırtınalar estirmeye devam ediyor. Ay yapımın İzlenme rekorları kıran projesi Çukur dizisinin oyuncularına bir yenisi daha ekleniyor. Baki Davrak’ ın canlandıracağı Ögeday karakteri 4. sezon itibari ile ekranlara gelecek, karakterin henüz iyi mi kötü mü olacağı bilinmemekte.

Baki Davrak:

Çukur dizisinde Ögeday’ı canlandıracak olan Baki Davrak, 1971 senesinde Almanya’ nın Bad Säckingen kentinde dünyaya gelmiştir ve kendisinin çift vatandaşlığı bulunmaktadır. Oyuncu Tiyatro projeleri dışında alman yapımı olan birkaç dizi ve filmde yer aldı(Kommisr, Der Puma, Tatort ve Eva Blond). 2005 senesinde Stefan Holtz tarafından yapılan Meine Verrückte Turkische Hochzeit başrolü kaptı. 2007 senesinde Cannes Festivalinde Fatih Akın’ ın  senaryo ödülü kazandığı “Yaşamın Kıyısında” adlı yapımda, Almanya’da belirli bir düzeni olan Alman dili profesörü Nejat Aksu adlı karaktere hayat verdi. Oyuncunun bulunduğu diğer yapımlar ise:

*Sinema filmi olan Bizim Büyük Çaresizliğimiz(2011)

*Sinema filmi olan Practical Guide(2011)

*Sinema filmi olan Unutma Beni İstanbul(2010)

*Televizyon filmi olan Benim Çılgın Türk Düğünüm(2006)

*Sinema filmi olan Blilidikid+ Lola(1998)

*Sinema Filmi olan 12 Past Midnigt(2001)

* Sinema Filmi Kırımlı(2014)




Son Güncelleme: 12.04.2021 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Baki Davrak FilmleriBaki Davrak Filmleri|Baki Davrak Aslen NereliBaki Davrak KimdirBaki Davrak çukurçukur ögeday
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
Seni Çok Bekledim 16 Nisan yeni bölüm var mı, yok mu? Seni Çok Bekledim neden yok, bitti mi?
Seni Çok Bekledim 16 Nisan yeni bölüm var mı, yok mu? Seni Çok Bekledim neden yok, bitti mi?
Nihat Hatipoğlu iftar, sahur programı saat kaçta, hangi kanalda?
Nihat Hatipoğlu iftar, sahur programı saat kaçta, hangi kanalda?
Mavera Kara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Zara hakkında bilgiler
Mavera Kara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Zara hakkında bilgiler
İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? 17 Nisan Cumartesi İbo Show'un 22. bölüm konukları
İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? 17 Nisan Cumartesi İbo Show'un 22. bölüm konukları
Emanet 157. bölüm 13 Nisan 2021 Salı
Emanet 157. bölüm 13 Nisan 2021 Salı

Popüler Haberler

Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ali Gözüşirin kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çukur dizisi Ögeday kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Baki Davrak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray hakkında bilgiler
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan kimdir, nereli yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde İlteber Şelemzar Emiri karakterini Taner Turan canlandırıyor
Yasak Elma dizisindeki Çağatay karakteri kimdir?
TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu konusu ve dizi oyuncuları
Yasak Elma dizisi Akın kimdir? Mertkan Arat doğum tarihi
Çukur İskender (Eser Karabil) kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Kesiş'i Volkan Uygun'un hayat hikayesi!
SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı nasıl hesaplanmaktadır? Nisan 2021 SSK ve Bağkur maaşları değişti mi?
Çukur final mi yapıyor? Çukur dizisi ne zaman final yapacak, yeni sezonda devam edecek mi?
Emekli kaplıca tedavi ödemelerini SGK karlılıyor mu? 2021
Netflix Bridgerton 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Bridgerton yeni sezondan ilk kareler yayınlandı
7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajları
Uyanış Dizisi Batıniler Kimdir? Gerçek tarihte var mı?
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sihirli Annem dizi oyuncusu Çilek kimdir? Belinay Süvari hakkında bilgiler
NASA Van Gölü oylaması Van Gölü’ne nasıl oy verilir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Korkut Ata karakterini kim canlandırıyor? Ertuğrul Postoğlu kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Aydoğdu ve Bozkuş kimdir? Aydoğdu ve Bozkuş tarihte gerçekten var mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.