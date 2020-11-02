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Çukur dizisi Ögeday karakterini kim canlandırıyor? Baki Davrak biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Gündemde dikkat çeken Çukur dizisi Ögeday karakterini kim canlandırıyor? Baki Davrak biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Çukur dizisi Ögeday karakterini kim canlandırıyor? Baki Davrak biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar haberini 02.11.2020 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

02 Kasım 2020 Pazartesi 19:30
Çukur dizisi Ögeday karakterini kim canlandırıyor? Baki Davrak biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
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Ekranların sevilen dizisi Çukur 4. sezonu ile Show TV kanalı aracılığı ile fırtınalar estirmeye devam ediyor. Ay yapımın İzlenme rekorları kıran projesi Çukur dizisinin oyuncularına bir yenisi daha ekleniyor. Baki Davrak’ ın canlandıracağı Ögeday karakteri 4. sezon itibari ile ekranlara gelecek, karakterin henüz iyi mi kötü mü olacağı bilinmemekte.

Baki Davrak:

Çukur dizisinde Ögeday’ı canlandıracak olan Baki Davrak, 1971 senesinde Almanya’ nın Bad Säckingen kentinde dünyaya gelmiştir ve kendisinin çift vatandaşlığı bulunmaktadır. Oyuncu Tiyatro projeleri dışında alman yapımı olan birkaç dizi ve filmde yer aldı(Kommisr, Der Puma, Tatort ve Eva Blond). 2005 senesinde Stefan Holtz tarafından yapılan Meine Verrückte Turkische Hochzeit başrolü kaptı. 2007 senesinde Cannes Festivalinde Fatih Akın’ ın  senaryo ödülü kazandığı “Yaşamın Kıyısında” adlı yapımda, Almanya’da belirli bir düzeni olan Alman dili profesörü Nejat Aksu adlı karaktere hayat verdi. Oyuncunun bulunduğu diğer yapımlar ise:

*Sinema filmi olan Bizim Büyük Çaresizliğimiz(2011)


*Sinema filmi olan Practical Guide(2011)

*Sinema filmi olan Unutma Beni İstanbul(2010)

*Televizyon filmi olan Benim Çılgın Türk Düğünüm(2006)

*Sinema filmi olan Blilidikid+ Lola(1998)

*Sinema Filmi olan 12 Past Midnigt(2001)

* Sinema Filmi Kırımlı(2014)



Son Güncelleme: 02.11.2020 19:30
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