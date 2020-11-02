Çukur dizisi nerede çekiliyor? Dizideki Koçovalı mahallesi nerededir?

Ünli yapım firması; Ay Yapım tarafından yapılmakta olan Çukur dizisinin 4’ üncü sezonu ile ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizide ise geçtiğimiz sezonlardan alışık olduğumuz gibi aksiyon ve macera hiç dinmiyor.

Başrolünde Aras Bulut İynemli’ yi bulunduran Çukur dizisinin, hangi mahallede ve hangi ilde çekildiği uzun bir süredir sorulan sorular haline geldi.

Çukur Dizisi Çekim Yeri

Ekranların vazgeçilmez ve sevilen yapımı Çukur, İstanbul’ un bayağı eski olan semtlerinden Balat’ ta çekilmektedir. Tarihi Yarımada’ sı ve birbirinden güzel renkli evleri ile yabancı ve yerli turistlerin gitmeyi en çok sevdiği gezi alanlarından biridir Fener/Balat. Bu yüzden çokça bir ilgide almaktadır.

Koçovalı Mahallesinin Yeri Neresi

Aslında bakılırsa Çukur adlı dizide Koçovalı Mahallesi, yani çukur diye bir şey yoktur. Tarlabaşı Bulvar’ ında çekimleri yapılmakta olan dizinin başlangıçta bölümleri yurt dışında çekilmiştir. Dizinin çekim alanlarına girmek isteyen mahalleliler ve dizinin sıkı hayranları ise setlere aşırı derecede ilgi göstermekte. Bu sebep ile set yoğun güvenlik önlemleri alıyor