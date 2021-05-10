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Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?

Fenomen dizi Çukur’da final heyecanı başladı. Dizinin final yapacağı haberinden sonra seyirci nasıl bir final ile ekranlara veda edeceğini araştırmaya başladı. Peki, Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı? İşte detaylar…

10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:43
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
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Show TV’nin sevilen dizisi Çukur final yapmaya hazırlanıyor. Senelerdir seyirciyi ekrana kilitleyerek reyting rekorları kıran dizide hikayenin sonuna gelindi. Hal böyle olunca dizinin hayranları, dizinin nasıl bir final ile biteceğini araştırmaya başladı.

Çekimleri İstanbul Balat’ta yapılan, çeşitli suçlar ile özdeşleşen Çukur Mahallesi ile mahallenin kontrolünü sağlayan Koçovalı ailesinin hayatının anlatıldığı Çukur dizisinin her bölümünde ayrı bir heyecan yayandı. Koçovalı ailesi, suçla ne kadar iç içe olsa da ailenin kendine öz kuralları bulunuyordu ve bu kuralların en önemlisi de uyuşturucu yasağıydı. Fakat mahalleye yeni katılan gruplar yasağı delmeye çalıştıkları için mahalleden durumlar karışarak hikaye apayrı bir yere taşındı.

Sürükleyici hikayesi ile seyirciyi ekrana kilitleyen fenomen dizi Çukur’un finalinde neler olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Dizinin finaliyle ilgili sosyal medyada da farklı kritikler yapılarak tahminler yürütülüyor ve çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Dizinin nasıl bir final ile ekranlara veda edeceği şuan bilinmiyor. Merak edilen bu sorunun cevabını hep birlikte final bölümünü izleyerek öğreneceğiz.




Son Güncelleme: 10.05.2021 20:43
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurFinal
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