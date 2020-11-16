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Çukur dizisi Namık kimdir? Yıldırım Şimşek kimdir, nereli yaşı kaç?

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Çukur dizisi Namık kimdir? Yıldırım Şimşek kimdir, nereli yaşı kaç? haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 16.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 19:21
Çukur dizisi Namık kimdir? Yıldırım Şimşek kimdir, nereli yaşı kaç?
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Yeni sezonun başlangıcından bu yana yeni gelişmelerden geçen dizi, her hafta farklı heyecan ve maceralarla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Yıldırım Şimşek diziye dahil olan son isim oldu. Çukur dizisinde Namık karakterini canlandıran oyuncunun dizide nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu oldu.

Çukur Namık Kim? Dizideki Rolü Ne?

Namık karakteri diziye dahil olduktan sonra dizideki denge büyük ölçüde değişecek. Dizi yeni karakterler eklenmesiyle Vartolu'nun eksikliğini gidermeye çalışıyor. Ancak bu rol dizide önemli bir rol oynayacak. Dost mu yoksa düşman mı olacağı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak uzun süre Çukur dizisinde Namık rolünü oynayacak.


Çukur Dizisi Namık- Yıldırım Şimşek

Daha önceleri gündüz diziler ile tanıdığımız Yıldırım Şimşek'in son olarak Rüya dizisinde yer aldığını hatırlıyoruz. Türk dizi ve tiyatrosunda oyuncudur. 1969 yılında Ankara ilimizde doğdu. Yıldırım Şimşek'in Çukur dizisinde Namık rolünden önce rol aldığı diziler ise şöyledir: Saksıdaki Ağaç, Tatlı Hayat, Aslı ile Kerem, Ah Be İstanbul, Deniz yıldızı, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve son olarak Rüya dizisinde Selami rolüyle ekranlarda yer almıştır.

 

 



Son Güncelleme: 16.11.2020 19:21
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NamıkÇukur
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