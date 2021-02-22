İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Çukur dizisi Namık kimdir? Yıldırım Şimşek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Çukur dizisi Namık kimdir? Yıldırım Şimşek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 22 Şubat 2021 Pazartesi günü de gündemde! Siz de Çukur dizisi Namık kimdir? Yıldırım Şimşek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi için 22 Şubat 2021 Pazartesi tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

22 Şubat 2021 Pazartesi 19:22
Çukur dizisi Namık kimdir? Yıldırım Şimşek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Yeni sezonun başlangıcından bu yana yeni gelişmelerden geçen dizi, her hafta farklı heyecan ve maceralarla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Yıldırım Şimşek diziye dahil olan son isim oldu. Çukur dizisinde Namık karakterini canlandıran oyuncunun dizide nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu oldu.

Çukur Namık Kim? Dizideki Rolü Ne?

Namık karakteri diziye dahil olduktan sonra dizideki denge büyük ölçüde değişecek. Dizi yeni karakterler eklenmesiyle Vartolu'nun eksikliğini gidermeye çalışıyor. Ancak bu rol dizide önemli bir rol oynayacak. Dost mu yoksa düşman mı olacağı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak uzun süre Çukur dizisinde Namık rolünü oynayacak.

Çukur Dizisi Namık- Yıldırım Şimşek

Daha önceleri gündüz diziler ile tanıdığımız Yıldırım Şimşek'in son olarak Rüya dizisinde yer aldığını hatırlıyoruz. Türk dizi ve tiyatrosunda oyuncudur. 1969 yılında Ankara ilimizde doğdu. Yıldırım Şimşek'in Çukur dizisinde Namık rolünden önce rol aldığı diziler ise şöyledir: Saksıdaki Ağaç, Tatlı Hayat, Aslı ile Kerem, Ah Be İstanbul, Deniz yıldızı, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve son olarak Rüya dizisinde Selami rolüyle ekranlarda yer almıştır.

 

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 19:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NamıkÇukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı

Popüler Haberler

Çukur dizisi Namık kimdir? Yıldırım Şimşek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Korkut Ata karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ertuğrul Postoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TRT Büyük Selçuklu dizisi Aydoğdu ve Bozkuş karakterleri kimdir, gerçek tarihte yaşamışlarmı
Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos karakterini kim canlandırıyor? Nik Xhelilaj kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Arslantaş karakterini İlker Kızmaz canlandırıyor
Uyanış Büyük Selçuklu Batıniler kimdir? Batıniler tarihte var mıydı?
SGK ölüm yardımı almak için kimler başvuruda bulunabilir? 2021 SGK ölüm yardımı başvuru şartları
Hangi hastalık malulen emeklilik için yeterlidir? Malulen emeklilik şartları 2021
Youtube kanal alış ve satışında nelere dikkat edilmeli? 2021
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış hakkında bilgiler
TikTok keşfet engeli cezası nedir, ne kadar sürer? Tiktok keşfet engeli ne zaman kalkar, neden kalkmıyor?
Google chrome indirilen dosyalar nereye kaydediliyor? Google Chrome indirilen dosya klasörü değiştirme
MEB 2020 Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
Öğretmen dizisindeki Simge hoca kimdir? Gerçek adı nedir? Cansın Şenel hakkında bilgiler
Kanalların yayın akışları 28 Eylül Cumartesi- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek neden ayrıldı? Fatih Ürek yerine Gelinim Mutfakta’yı sunacak yeni sunucu kim olacak?
Diyetisyen ne kadar maaş alır? 2021 Diyetisyen maaşı ne kadardır?
Fizyoterapist kaç lira maaş alıyor? Devlet ve özel kurumlarda çalışan Fizyoterapist maaşları
Bekar olmanın bekar yaşamanın en olumlu yönleri nelerdir? 2021
ÇEV burs başvurusu şartları nelerdir? 2021 ÇEV burs başvuruları nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.