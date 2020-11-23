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Çukur dizisi Namık kimdir? Gerçek adı nedir? Yıldırım Şimşek nereli, yaşı kaç?

Kasım 23 Pazartesi günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Çukur dizisi Namık kimdir? Gerçek adı nedir? Yıldırım Şimşek nereli, yaşı kaç? haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

23 Kasım 2020 Pazartesi 19:21
Çukur dizisi Namık kimdir? Gerçek adı nedir? Yıldırım Şimşek nereli, yaşı kaç?
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Yeni sezonun başlangıcından bu yana yeni gelişmelerden geçen dizi, her hafta farklı heyecan ve maceralarla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Yıldırım Şimşek diziye dahil olan son isim oldu. Çukur dizisinde Namık karakterini canlandıran oyuncunun dizide nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu oldu.

Çukur Namık Kim? Dizideki Rolü Ne?

Namık karakteri diziye dahil olduktan sonra dizideki denge büyük ölçüde değişecek. Dizi yeni karakterler eklenmesiyle Vartolu'nun eksikliğini gidermeye çalışıyor. Ancak bu rol dizide önemli bir rol oynayacak. Dost mu yoksa düşman mı olacağı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak uzun süre Çukur dizisinde Namık rolünü oynayacak.


Çukur Dizisi Namık- Yıldırım Şimşek

Daha önceleri gündüz diziler ile tanıdığımız Yıldırım Şimşek'in son olarak Rüya dizisinde yer aldığını hatırlıyoruz. Türk dizi ve tiyatrosunda oyuncudur. 1969 yılında Ankara ilimizde doğdu. Yıldırım Şimşek'in Çukur dizisinde Namık rolünden önce rol aldığı diziler ise şöyledir: Saksıdaki Ağaç, Tatlı Hayat, Aslı ile Kerem, Ah Be İstanbul, Deniz yıldızı, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve son olarak Rüya dizisinde Selami rolüyle ekranlarda yer almıştır.

 

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 19:21
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NamıkÇukur
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