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Çukur dizisi Namık karakteri kimdir? Yıldırım Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gündemde ilgi odağı haline gelen 29 Mart 2021 tarihli Çukur dizisi Namık karakteri kimdir? Yıldırım Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında? haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 29-03-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

29 Mart 2021 Pazartesi 19:21
Çukur dizisi Namık karakteri kimdir? Yıldırım Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Yeni sezonun başlangıcından bu yana yeni gelişmelerden geçen dizi, her hafta farklı heyecan ve maceralarla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Yıldırım Şimşek diziye dahil olan son isim oldu. Çukur dizisinde Namık karakterini canlandıran oyuncunun dizide nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu oldu.

Çukur Namık Kim? Dizideki Rolü Ne?

Namık karakteri diziye dahil olduktan sonra dizideki denge büyük ölçüde değişecek. Dizi yeni karakterler eklenmesiyle Vartolu'nun eksikliğini gidermeye çalışıyor. Ancak bu rol dizide önemli bir rol oynayacak. Dost mu yoksa düşman mı olacağı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak uzun süre Çukur dizisinde Namık rolünü oynayacak.

Çukur Dizisi Namık- Yıldırım Şimşek

Daha önceleri gündüz diziler ile tanıdığımız Yıldırım Şimşek'in son olarak Rüya dizisinde yer aldığını hatırlıyoruz. Türk dizi ve tiyatrosunda oyuncudur. 1969 yılında Ankara ilimizde doğdu. Yıldırım Şimşek'in Çukur dizisinde Namık rolünden önce rol aldığı diziler ise şöyledir: Saksıdaki Ağaç, Tatlı Hayat, Aslı ile Kerem, Ah Be İstanbul, Deniz yıldızı, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve son olarak Rüya dizisinde Selami rolüyle ekranlarda yer almıştır.

 

 



Son Güncelleme: 29.03.2021 19:21
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NamıkÇukur
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