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Çukur dizisi Kulkan Erdenet’i kim canlandırıyor? Genco Özak'ın biyografisi

Pazartesi günü basında geniş bir yer bulan Çukur dizisi Kulkan Erdenet’i kim canlandırıyor? Genco Özak'ın biyografisi haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Çukur dizisi Kulkan Erdenet’i kim canlandırıyor? Genco Özak'ın biyografisi konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Mayıs 3 Pazartesi tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:03
Çukur dizisi Kulkan Erdenet’i kim canlandırıyor? Genco Özak'ın biyografisi
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Show TV ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Çukur’da Cengiz Erdenet’in oğlu olan Kulkan Erdenet merak edilirken aynı zamanda Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak’ta araştırılmaya başlandı.

Pazartesi akşamlarının ilgi ile takip edilen dizisi Çukur merak edilmeye devam ediyor. Çukur hayranlarının son günlerde en merak ettiği isim Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak oldu.

Çukur Kulkan Erdenet kimdir?

Kulkan Erdenet karakterine hayat veren oyuncu Genco Özak’tır. 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Özak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuştur. İlk defa 2016 yılında oyunculuğa başlayan Özak Kor isimli sinema filminde görev alarak gönülleri fethetmiştir.

Son olarak Güvercin dizisinde boy gösteren Genco Özak Çukur dizisi oyuncu kadrosuna dahil olduktan sonra dikkatleri üzerine çekmiştir.

Genco Özak görev aldığı yapımlar

  • 2020 - Çukur 
  • 2020 – Güvercin
  • 2018 – Söz 
  • 2017 – Kaybedenler Kulübü
  • 2017 – Martıların Efendisi 
  • 2016 – Kor 

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 20:03
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