İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı diziler

Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı diziler haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 19.10.2020 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

19 Ekim 2020 Pazartesi 19:43
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı diziler
Takip Et:

İsminden sıkça söz ettiren Çukur adlı diziye yeni bir karakter daha ekleniyor. Her dönem daha iddialı bir şekilde dönen yapımda yeni gelen karakterlerden birisi Kulkan Erdenet’ tir. Erdenet ailesinin kökeni Moğollardır. Dizinin ilerleyen zamanlarında ise Kulkan Erdenet ile birlikte Ögeday Erdenet karakteri de izleyici ile buluşacak.

Çukur Dizisi Kulkan Erdenet:

Diziye gelişi ile birlikte gerek performansı gerek karakteri ile izleyiciyi mest edeceği düşünülmektedir. Karakteri ise ekranlara taşıyacak olan isim Mert Yazıcıoğlu’ dur. Kulkan Erdenet karakteri ise ölen abisinin yerine gelecektir.

Mert Yazıcıoğlu:

1993 senesinde Mayısıs ayının 10’ unda dünyaya gelmiştir. Oyuncunun hem sinema filmlerinde hem de televizyon dizilerinde oyunculuk deneyimi bulunmaktadır. Bütün oyunculuk hakkındaki dersleri İstanbul’ da alan oyuncu aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme öğrencisidir. Mert Yazıcıoğlu’ nun oyunculuğa yönelme sebebi ise bir arkadaşını yer aldığı sette yanına gitmesi ile başlamıştır. Oyuncunun yer aldığı diğer diziler ise:


*Kayıp Şehir(2012) adlı yapımda Furkan karakterini canlandırmıştır,

*Karagül(2013) adlı dizide Baran karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır,

*Umuda Kelepçe Vurulmaz(2016) adlı dizide Ferit karakterini canlandırmıştır,

*Mehmed Bir Cihan Fatihi(2018) adlı yapımda Korkut rolünde yer almıştır,

*Bir Litre Gözyaşı(2018) adlı yapımda Mahir karakterine hayat vermiştir,

 *Aşk 101(2020) adlı Netflix platformunda yayınlanan dizide Sinan karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 19.10.2020 19:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cukur Kulkan|çukur Kulkan Erdenet Kim Olacakçukur Kulkan ErdenetCukur Kulkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Menajerimi Ara yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Menajerimi Ara yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Menajerimi Ara yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Emanet dizisinin Neslihan'ı Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Emanet dizisinin Neslihan'ı Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!

Popüler Haberler

Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Emre Erçil kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Gerçek tarihte var mı?
Sefirin Kızı Melek diziye geri gelecek mi?
Yasak Elma dizisi Halit neden yok, öldü mü? Talat Bulut diziden neden ayrıldı?
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakterini kim canlandırıyor? Buğra Gülsoy kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Gerçek adı ne? Ali Gözüşirin oynadığı diziler
Çukur dizisi Ögeday kimdir? Gerçek adı ne? Baki Davrak oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Leyla Feray nereli, yaşı kaç?
Yasak Elma dizisi Akın kimdir? Mertkan Arat doğum tarihi
Devlet hayvancılığa ne kadar destek veriyor? 2020 Hayvancılık kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Siri veya “Hey Siri” Çalışmıyor? Ne Yapabilirim? Hata Çözümü
Bekçiliğe Başvuru Nasıl Yapılır? Bekçi olma koşulları?
Bademcik İltihabı nedir? Tonsillit iltihabı nasıl geçer?
Kredi notu düşme nedenleri nelerdir?
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Gerçek adı nedir? Bülent Alkış nereli, yaşı kaç?
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ekin Koç kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arık Böke Erdenet Çukur dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Barış Arduç yok mu, neden veda etti?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Yorgos kimdir? Nik Xhelilaj
Çukur Seren kimdir? İrem Sak rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Diş teli takan hastaneler ve diş teli fiyatları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.