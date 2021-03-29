İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...

Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu nerelidir?

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu nerelidir? haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 29 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

29 Mart 2021 Pazartesi 19:43
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu nerelidir?
Takip Et:

İsminden sıkça söz ettiren Çukur adlı diziye yeni bir karakter daha ekleniyor. Her dönem daha iddialı bir şekilde dönen yapımda yeni gelen karakterlerden birisi Kulkan Erdenet’ tir. Erdenet ailesinin kökeni Moğollardır. Dizinin ilerleyen zamanlarında ise Kulkan Erdenet ile birlikte Ögeday Erdenet karakteri de izleyici ile buluşacak.

Çukur Dizisi Kulkan Erdenet:

Diziye gelişi ile birlikte gerek performansı gerek karakteri ile izleyiciyi mest edeceği düşünülmektedir. Karakteri ise ekranlara taşıyacak olan isim Mert Yazıcıoğlu’ dur. Kulkan Erdenet karakteri ise ölen abisinin yerine gelecektir.

Mert Yazıcıoğlu:

1993 senesinde Mayısıs ayının 10’ unda dünyaya gelmiştir. Oyuncunun hem sinema filmlerinde hem de televizyon dizilerinde oyunculuk deneyimi bulunmaktadır. Bütün oyunculuk hakkındaki dersleri İstanbul’ da alan oyuncu aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme öğrencisidir. Mert Yazıcıoğlu’ nun oyunculuğa yönelme sebebi ise bir arkadaşını yer aldığı sette yanına gitmesi ile başlamıştır. Oyuncunun yer aldığı diğer diziler ise:

*Kayıp Şehir(2012) adlı yapımda Furkan karakterini canlandırmıştır,

*Karagül(2013) adlı dizide Baran karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır,

*Umuda Kelepçe Vurulmaz(2016) adlı dizide Ferit karakterini canlandırmıştır,

*Mehmed Bir Cihan Fatihi(2018) adlı yapımda Korkut rolünde yer almıştır,

*Bir Litre Gözyaşı(2018) adlı yapımda Mahir karakterine hayat vermiştir,

 *Aşk 101(2020) adlı Netflix platformunda yayınlanan dizide Sinan karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 29.03.2021 19:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cukur KulkanCukur Kulkan|çukur Kulkan Erdenet Kim Olacakçukur Kulkan Erdenet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka diziden ayrıldı mı?
Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka diziden ayrıldı mı?
Netflix Snowpiercer 3.sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix Snowpiercer 3.sezon ne zaman yayınlanacak?
Kovan filmi konusu ve oyuncuları
Kovan filmi konusu ve oyuncuları
Bu akşam hangi diziler var? 29 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 29 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Gelinim Mutfakta Esra Birinci kimdir? Esra Birinci kaç yaşında, nereli? Esra Birinci Instagram hesabı
Gelinim Mutfakta Esra Birinci kimdir? Esra Birinci kaç yaşında, nereli? Esra Birinci Instagram hesabı
Yasak Elma Hasan Ali Bey ölüyor mu? Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan Ayrılıyor mu?
Yasak Elma Hasan Ali Bey ölüyor mu? Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan Ayrılıyor mu?

Popüler Haberler

Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu nerelidir?
Sefirin Kızı dizisinin Sahra'yı Deniz Işın'ın hayat hikayesi!
Yasak Elma dizisi Selin’i kim canlandırıyor? Aylin Veziroğlu'nun biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım (Emre Erçil) kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre kimdir, nereli yaşı kaç?
Maraşlı dizisi Oğuz kimdir? Mert Ateş doğum tarihi
Çukur Cumali amca kimdir? Çetin Tekindor Çukur kadrosuna mı katılacak?
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık'ın hayatı!
Uyanış Büyük Selçuklu Ebul Kasım kimdir? Ebul Kasım tarihte var mıydı?
Yasak Elma dizisinde Feride karakterini Gülenay Kalkan canlandırıyor
Akıllı telefon ile harika fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Şarkılar Bizi Söyler bugün yayınlanacak mı, var mı? 18 Mart Perşembe Şarkılar Bizi Söyler final mi yapıyor?
3003 nitelik kodu ve 3003 özel şartı nedir, ne demektir?
Valorant oyun ve genel terimleri
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş'ün hayatı!
Menajerimi Ara dizisinde Leyla Ertem karakterine Pınar Ünsal hayat veriyor
TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu'nun konusu ve oyuncu kadrosu
Çukur dizisi Sincanlı Namık karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yıldırım Şimşek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çukur dizisi İskender kimdir? Eser Karabil'in hayatı!
Çukur dizisi Namık karakteri kimdir? Yıldırım Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında?
TRT 1 Uyanış: Selçuklu dizisi Hasan Sabbah gerçek tarihte kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.