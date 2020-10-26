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Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu doğum tarihi

Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu doğum tarihi konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu doğum tarihi haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 26 Ekim 2020 Pazartesi günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 19:43
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu doğum tarihi
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İsminden sıkça söz ettiren Çukur adlı diziye yeni bir karakter daha ekleniyor. Her dönem daha iddialı bir şekilde dönen yapımda yeni gelen karakterlerden birisi Kulkan Erdenet’ tir. Erdenet ailesinin kökeni Moğollardır. Dizinin ilerleyen zamanlarında ise Kulkan Erdenet ile birlikte Ögeday Erdenet karakteri de izleyici ile buluşacak.

Çukur Dizisi Kulkan Erdenet:

Diziye gelişi ile birlikte gerek performansı gerek karakteri ile izleyiciyi mest edeceği düşünülmektedir. Karakteri ise ekranlara taşıyacak olan isim Mert Yazıcıoğlu’ dur. Kulkan Erdenet karakteri ise ölen abisinin yerine gelecektir.

Mert Yazıcıoğlu:

1993 senesinde Mayısıs ayının 10’ unda dünyaya gelmiştir. Oyuncunun hem sinema filmlerinde hem de televizyon dizilerinde oyunculuk deneyimi bulunmaktadır. Bütün oyunculuk hakkındaki dersleri İstanbul’ da alan oyuncu aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme öğrencisidir. Mert Yazıcıoğlu’ nun oyunculuğa yönelme sebebi ise bir arkadaşını yer aldığı sette yanına gitmesi ile başlamıştır. Oyuncunun yer aldığı diğer diziler ise:


*Kayıp Şehir(2012) adlı yapımda Furkan karakterini canlandırmıştır,

*Karagül(2013) adlı dizide Baran karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır,

*Umuda Kelepçe Vurulmaz(2016) adlı dizide Ferit karakterini canlandırmıştır,

*Mehmed Bir Cihan Fatihi(2018) adlı yapımda Korkut rolünde yer almıştır,

*Bir Litre Gözyaşı(2018) adlı yapımda Mahir karakterine hayat vermiştir,

 *Aşk 101(2020) adlı Netflix platformunda yayınlanan dizide Sinan karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 26.10.2020 19:43
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