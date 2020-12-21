İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Son Dakika
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter...

Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 21 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

21 Aralık 2020 Pazartesi 19:43
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

İsminden sıkça söz ettiren Çukur adlı diziye yeni bir karakter daha ekleniyor. Her dönem daha iddialı bir şekilde dönen yapımda yeni gelen karakterlerden birisi Kulkan Erdenet’ tir. Erdenet ailesinin kökeni Moğollardır. Dizinin ilerleyen zamanlarında ise Kulkan Erdenet ile birlikte Ögeday Erdenet karakteri de izleyici ile buluşacak.

Çukur Dizisi Kulkan Erdenet:

Diziye gelişi ile birlikte gerek performansı gerek karakteri ile izleyiciyi mest edeceği düşünülmektedir. Karakteri ise ekranlara taşıyacak olan isim Mert Yazıcıoğlu’ dur. Kulkan Erdenet karakteri ise ölen abisinin yerine gelecektir.

Mert Yazıcıoğlu:

1993 senesinde Mayısıs ayının 10’ unda dünyaya gelmiştir. Oyuncunun hem sinema filmlerinde hem de televizyon dizilerinde oyunculuk deneyimi bulunmaktadır. Bütün oyunculuk hakkındaki dersleri İstanbul’ da alan oyuncu aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme öğrencisidir. Mert Yazıcıoğlu’ nun oyunculuğa yönelme sebebi ise bir arkadaşını yer aldığı sette yanına gitmesi ile başlamıştır. Oyuncunun yer aldığı diğer diziler ise:

*Kayıp Şehir(2012) adlı yapımda Furkan karakterini canlandırmıştır,

*Karagül(2013) adlı dizide Baran karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır,

*Umuda Kelepçe Vurulmaz(2016) adlı dizide Ferit karakterini canlandırmıştır,

*Mehmed Bir Cihan Fatihi(2018) adlı yapımda Korkut rolünde yer almıştır,

*Bir Litre Gözyaşı(2018) adlı yapımda Mahir karakterine hayat vermiştir,

 *Aşk 101(2020) adlı Netflix platformunda yayınlanan dizide Sinan karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 21.12.2020 19:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cukur KulkanCukur Kulkan|çukur Kulkan Erdenet Kim Olacakçukur Kulkan Erdenet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan biyografisi
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan biyografisi
Yeni Sihirli Annem dizisinin oyuncuları belli oldu!
Yeni Sihirli Annem dizisinin oyuncuları belli oldu!
MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?
MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021'de kimler olacak?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021'de kimler olacak?

Popüler Haberler

Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Gerçek adı ne? Deniz Işın oynadığı diziler
Yasak Elma dizisine katılan Aylin Veziroğlu kimdir? Selin karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Töre nereli, yaşı kaç?
Çipli kimlik kart kayboldu ne yapmalıyım? 2020 Kayıp çipli kimlik yeniden çıkarma işlemleri
Çukur Cumali amca kimdir? Çetin Tekindor Çukur kadrosuna mı katılacak?
Yasak Elma Mahmut kimdir? Mert Altınışık biyografisi
TV'de 21 Aralık 2020 Pazartesi hangi maç hangi kanalda?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde adı geçen Ebul Kasım tarihte kimdir?
Kırmızı Oda Boncuk kimdir, hikayesi nedir?
Sağlık Bakanlığı 12 Bin sözleşmeli personel alımında başvurular ne zaman başlayacak? Atamalar hangi kadrolara yapıacak? Mülakat yapılacak mı?
İnternetten anında gelir belgesiz kredi veren bankalar hangileridir?
Yemin neden bitti, neden final yapıyor? Yemin yeni sezon olacak mı?
2020 Emzirme ödeneği hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray yaşı ve oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Taner Turan kimdir? İlteber Şelemzar Emiri karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu Korkut Ata karakterini kim canlandırıyor? Ertuğrul Postoğlu kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? İlker Kızmaz hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ebul Kasım karakterine Emre Erçil hayat veriyor
Uyanış Büyük Selçuklu Kesiş karakterini kim canlandırıyor? Volkan Uygun kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.