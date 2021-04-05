İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...

Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak yer aldığı dizi ve film yapımları

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak yer aldığı dizi ve film yapımları haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 5 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

05 Nisan 2021 Pazartesi 20:03
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

Show TV ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Çukur’da Cengiz Erdenet’in oğlu olan Kulkan Erdenet merak edilirken aynı zamanda Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak’ta araştırılmaya başlandı.

Pazartesi akşamlarının ilgi ile takip edilen dizisi Çukur merak edilmeye devam ediyor. Çukur hayranlarının son günlerde en merak ettiği isim Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak oldu.

Çukur Kulkan Erdenet kimdir?

Kulkan Erdenet karakterine hayat veren oyuncu Genco Özak’tır. 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Özak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuştur. İlk defa 2016 yılında oyunculuğa başlayan Özak Kor isimli sinema filminde görev alarak gönülleri fethetmiştir.

Son olarak Güvercin dizisinde boy gösteren Genco Özak Çukur dizisi oyuncu kadrosuna dahil olduktan sonra dikkatleri üzerine çekmiştir.

Genco Özak görev aldığı yapımlar

  • 2020 - Çukur 
  • 2020 – Güvercin
  • 2018 – Söz 
  • 2017 – Kaybedenler Kulübü
  • 2017 – Martıların Efendisi 
  • 2016 – Kor 

 



Son Güncelleme: 05.04.2021 20:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirGenco ÖzakKulkan ErdenetÇukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur Celasun ölecek mi, Kubilay Aka diziden ayrılıyor mu?
Çukur Celasun ölecek mi, Kubilay Aka diziden ayrılıyor mu?
Maraşlı yeni bölüm neden yok? Maraşlı dizisi yeni bölüm neden yayınlanmadı ne zaman yayınlanacak?
Maraşlı yeni bölüm neden yok? Maraşlı dizisi yeni bölüm neden yayınlanmadı ne zaman yayınlanacak?
Söylemezsem Olmaz Seren Serengil neden yok, programdan ayrıldı mı, ne zaman gelecek?
Söylemezsem Olmaz Seren Serengil neden yok, programdan ayrıldı mı, ne zaman gelecek?
Gelinim Mutfakta Aysun neden yok, Aysun ve kayınvalidesi Nurten elendi mi?
Gelinim Mutfakta Aysun neden yok, Aysun ve kayınvalidesi Nurten elendi mi?
Gelinim Mutfakta Ece ve kayınvalidesi Sevda kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Ece ve kayınvalidesi Sevda hakkında bilgiler
Gelinim Mutfakta Ece ve kayınvalidesi Sevda kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Ece ve kayınvalidesi Sevda hakkında bilgiler
Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Aşk-ı Memnu yayın saatleri
Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Aşk-ı Memnu yayın saatleri

Popüler Haberler

Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak yer aldığı dizi ve film yapımları
Uyanış Büyük Selçuklu Mansur kimdir? Nizamettin Özkaya hakkında bilgiler
Maraşlı dizisi Firuzan karakteri kimdir? Rojda Demirer'in hayatı ve yer aldığı diziler
Kuvel kalesi nerdedir? Kuvel kalesi gerçek tarihteki yeri ve önemi
Maraşlı dizisinde Aziz Türel karakterini Kerem Atabeyoğlu canlandırıyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem kimdir? Aytek Şayan doğum tarihi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları hakkında bilgiler
Yasak Elma dizisindeki Cansu karakteri Kimdir? Nilperi Şahinkaya dizideki rolü ve hayatı
Maraşlı dizisi Savaş kimdir? Saygın Soysal'ın hayatı!
Maraşlı dizisi Necati kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Serhat Kılıç kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Survivor Panorama neden yok, neden yayınlanmadı?
Yemin dizisinde Kumru karakterine Elif Özkul hayat veriyor
Yaralı Kalbim 45. bölüm fragmanı 21 Mart 2021 Pazar yeni bölüm özeti Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 19 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz küçük tüp ne kadar oldu? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Uyanış Büyük Selçuklu Faysal kimdir? İsmail Ege Şaşmaz hakkında bilgiler
Trt Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım karakteri kimdir, gerçek tarihte yaşamışlarmı
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun karakterini kim canlandırıyor? Pınar Töre kimdir?
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.