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Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak yaşı ve oynadığı diziler

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak yaşı ve oynadığı diziler haberinin en yeni ayrıntılarını 14.12.2020 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

14 Aralık 2020 Pazartesi 22:03
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak yaşı ve oynadığı diziler
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Show TV ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Çukur’da Cengiz Erdenet’in oğlu olan Kulkan Erdenet merak edilirken aynı zamanda Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak’ta araştırılmaya başlandı.

Pazartesi akşamlarının ilgi ile takip edilen dizisi Çukur merak edilmeye devam ediyor. Çukur hayranlarının son günlerde en merak ettiği isim Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak oldu.

Çukur Kulkan Erdenet kimdir?

Kulkan Erdenet karakterine hayat veren oyuncu Genco Özak’tır. 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Özak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuştur. İlk defa 2016 yılında oyunculuğa başlayan Özak Kor isimli sinema filminde görev alarak gönülleri fethetmiştir.

Son olarak Güvercin dizisinde boy gösteren Genco Özak Çukur dizisi oyuncu kadrosuna dahil olduktan sonra dikkatleri üzerine çekmiştir.

Genco Özak görev aldığı yapımlar

  • 2020 - Çukur 
  • 2020 – Güvercin
  • 2018 – Söz 
  • 2017 – Kaybedenler Kulübü
  • 2017 – Martıların Efendisi 
  • 2016 – Kor 

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 22:03
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