İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...

Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 8 Şubat 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 20:03
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

Show TV ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Çukur’da Cengiz Erdenet’in oğlu olan Kulkan Erdenet merak edilirken aynı zamanda Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak’ta araştırılmaya başlandı.

Pazartesi akşamlarının ilgi ile takip edilen dizisi Çukur merak edilmeye devam ediyor. Çukur hayranlarının son günlerde en merak ettiği isim Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak oldu.

Çukur Kulkan Erdenet kimdir?

Kulkan Erdenet karakterine hayat veren oyuncu Genco Özak’tır. 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Özak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuştur. İlk defa 2016 yılında oyunculuğa başlayan Özak Kor isimli sinema filminde görev alarak gönülleri fethetmiştir.

Son olarak Güvercin dizisinde boy gösteren Genco Özak Çukur dizisi oyuncu kadrosuna dahil olduktan sonra dikkatleri üzerine çekmiştir.

Genco Özak görev aldığı yapımlar

  • 2020 - Çukur 
  • 2020 – Güvercin
  • 2018 – Söz 
  • 2017 – Kaybedenler Kulübü
  • 2017 – Martıların Efendisi 
  • 2016 – Kor 

 



Son Güncelleme: 08.02.2021 20:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirGenco ÖzakKulkan ErdenetÇukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Godzilla vs Kong filminden Japonya’ya özel fragman!
Godzilla vs Kong filminden Japonya’ya özel fragman!
Survivor eleme konseyinde Ayşe'nin planı çok konuşuldu!
Survivor eleme konseyinde Ayşe'nin planı çok konuşuldu!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak
Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in partneri belli oldu
Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in partneri belli oldu
Arzu Budak Savaşçı yeni sezon kadrosuna katıldı!
Arzu Budak Savaşçı yeni sezon kadrosuna katıldı!
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak

Popüler Haberler

Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur kimdir? Nizamettin Özkaya hakkında bilgiler
Maraşlı dizisi Firuzan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rojda Demirer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuvel Kalesi nerededir? Kuvel Kalesi hangi ilde, kim tarafından fethedildi?
Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem’i kim canlandırıyor? Aytek Şayan'ın biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları'nın hayatı!
Yasak Elma dizisi Cansu kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi Savaş kimdir? Saygın Soysal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizisi Necati kimdir? Serhat Kılıç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Turkcell Dijital Servis nedir? Turkcell dijital servis ücreti ve iptal işlemleri
Azize dizisi final mi olacak? Azize bitiyor mu? Azize dizisi final dedikoduları başladı!
E-Devlet online sürücü belgesi ceza puanı sorgulama işlemi
23 Haziran Sandığımdan kim çıktı? kime ne kadar oy çıktı? YSK sandık sorgulama aracı
Sagopa Kajmer'in yeni şarkısı Avutsun Bahaneler şarkı sözleri ve videosu
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Ebul Kasım karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Ebul Kasım tarihte gerçekten var mı?
Yasak Elma Selin kimdir? Aylin Veziroğlu biyografisi
Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici hakkında bilgiler
Maraşlı dizisi Oğuz kimdir? Mert Ateş kimdir, nereli yaşı kaç?
8 Şubat 2021 Pazartesi Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 8 Şubat 2021 Pazartesi Koronavirüs sonuçları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.