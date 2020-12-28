İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakterini kim canlandırıyor? Genco Özak biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakterini kim canlandırıyor? Genco Özak biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 28 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 20:03
Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakterini kim canlandırıyor? Genco Özak biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Show TV ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Çukur’da Cengiz Erdenet’in oğlu olan Kulkan Erdenet merak edilirken aynı zamanda Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak’ta araştırılmaya başlandı.

Pazartesi akşamlarının ilgi ile takip edilen dizisi Çukur merak edilmeye devam ediyor. Çukur hayranlarının son günlerde en merak ettiği isim Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak oldu.

Çukur Kulkan Erdenet kimdir?

Kulkan Erdenet karakterine hayat veren oyuncu Genco Özak’tır. 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Özak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuştur. İlk defa 2016 yılında oyunculuğa başlayan Özak Kor isimli sinema filminde görev alarak gönülleri fethetmiştir.

Son olarak Güvercin dizisinde boy gösteren Genco Özak Çukur dizisi oyuncu kadrosuna dahil olduktan sonra dikkatleri üzerine çekmiştir.

Genco Özak görev aldığı yapımlar

  • 2020 - Çukur 
  • 2020 – Güvercin
  • 2018 – Söz 
  • 2017 – Kaybedenler Kulübü
  • 2017 – Martıların Efendisi 
  • 2016 – Kor 

 



Son Güncelleme: 28.12.2020 20:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirGenco ÖzakKulkan ErdenetÇukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olay TV adı değişti
Olay TV adı değişti
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!

Popüler Haberler

Batıniler kimlerdir, ne zaman ve nerede yaşamışlardır?
Saat 21:21 nedir? Saat 21:21 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Seksenler Fehmi Baba diziye geri gelecek mi?
VAR sistemi taç atışına ve taç çizgisine bakar mı?
E-Nabız ile Covid-19 test sonucuna sorgulama ve görüntüleme işlemleri
Geçmiş yıllara göre özel sektör aylık asgari ücretleri ne kadar?
2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşına zam geldi mi?
2021 Bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım?
Hasan Sabbah tarihte nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah hikayesi
Çukur Selim ayrılacak mı, ölüyor mu?
Zoom programı kullanan 5000 bin kişinin kullanıcı bilgileri dark web'de satışa çıktı!
Memur ve işçi alımları personel alım şartları nelerdir?
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncuları! Pasifik Savaşı 2 TV’de ilk kez Star TV’de
Instagram spam cezası nedir? Spam cezası yedim nasıl ve ne zaman kalkar
Arka Sokaklar Karaçamlı'dan Mesut sağ olarak geri dönebilecek mi, ölecek mi?
TRT 1 Teşkilat konusu ve dizi oyuncuları
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
TRT1 Kıbrıs Ada Kışı oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Yasak Elma Kaya diziden neden ayrıldı? Mert Kılıç neden bıraktı, başka diziye mi geçecek?
Yasak Elma Halit yaşıyor mu? Diziye dönecek mi?
Çukur dizisi Cennet kimdir? Aylin Engör'ün yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.