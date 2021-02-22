İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 22.02.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

22 Şubat 2021 Pazartesi 19:57
Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

İsminden sıkça söz ettiren Çukur adlı diziye yeni bir karakter daha ekleniyor. Her dönem daha iddialı bir şekilde dönen yapımda yeni gelen karakterlerden birisi Kulkan Erdenet’ tir. Erdenet ailesinin kökeni Moğollardır. Dizinin ilerleyen zamanlarında ise Kulkan Erdenet ile birlikte Ögeday Erdenet karakteri de izleyici ile buluşacak.

Çukur Dizisi Kulkan Erdenet:

Diziye gelişi ile birlikte gerek performansı gerek karakteri ile izleyiciyi mest edeceği düşünülmektedir. Karakteri ise ekranlara taşıyacak olan isim Mert Yazıcıoğlu’ dur. Kulkan Erdenet karakteri ise ölen abisinin yerine gelecektir.

Mert Yazıcıoğlu:

1993 senesinde Mayısıs ayının 10’ unda dünyaya gelmiştir. Oyuncunun hem sinema filmlerinde hem de televizyon dizilerinde oyunculuk deneyimi bulunmaktadır. Bütün oyunculuk hakkındaki dersleri İstanbul’ da alan oyuncu aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme öğrencisidir. Mert Yazıcıoğlu’ nun oyunculuğa yönelme sebebi ise bir arkadaşını yer aldığı sette yanına gitmesi ile başlamıştır. Oyuncunun yer aldığı diğer diziler ise:

*Kayıp Şehir(2012) adlı yapımda Furkan karakterini canlandırmıştır,

*Karagül(2013) adlı dizide Baran karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır,

*Umuda Kelepçe Vurulmaz(2016) adlı dizide Ferit karakterini canlandırmıştır,

*Mehmed Bir Cihan Fatihi(2018) adlı yapımda Korkut rolünde yer almıştır,

*Bir Litre Gözyaşı(2018) adlı yapımda Mahir karakterine hayat vermiştir,

 *Aşk 101(2020) adlı Netflix platformunda yayınlanan dizide Sinan karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 22.02.2021 19:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cukur KulkanCukur Kulkan|çukur Kulkan Erdenet Kim Olacakçukur Kulkan Erdenet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı

Popüler Haberler

Çukur dizisinde Ögeday karakterini Baki Davrak canlandırıyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun karakterini kim canlandırıyor? Leyla Feray kimdir?
Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil yaşı ve oynadığı diziler
Çukur dizisi Cennet kimdir? Aylin Engör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizisi Ozan’ı kim canlandırıyor? Cihan Yenici'nin biyografisi
Maraşlı dizisi İlhan’ı kim canlandırıyor? Cemil Büyükdöğerli'nin biyografisi
Yasak Elma dizisi Akın karakterini kim canlandırıyor? Mertkan Arat kimdir?
Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi amca Cumali rolünü kim oynayacak?
Ziraat Bankası 8 farklı esnaf kredi paket başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası esnaf kredi şartları ve detayları
Adriana Lima, Emir Uyar ile görüntülendi! Emir Uyar kimdir? Mesleği ne? Adriana Lima'nın yeni sevgilisi kimdir?
MEB ek 20 bin öğretmen ataması başvuru tarihleri ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak?
Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? WhatsApp kullanıcılarının hangi bilgilerini paylaşacak? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir?
PTT ücretsiz maske dağıtımı başvuru linki şartları ve başvuru sorgulama
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın yer aldığı dizi ve film yapımları
Uyanış Büyük Selçuklu Batıniler kimdir? Batıniler tarihte var mıydı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi İlteber Şelemzar Emiri karakteri kimdir? Taner Turan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun (Pınar Töre) kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Yalman kimdir? Uğur Güner kimdir, nereli yaşı kaç?
Yasak Elma dizisi Feride karakteri kimdir? Gülenay Kalkan'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.