İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakteri kimdir? Genco Özak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakteri kimdir? Genco Özak kimdir, nereli, kaç yaşında? haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Nisan 12 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Nisan 2021 Pazartesi 20:03
Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakteri kimdir? Genco Özak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

Show TV ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Çukur’da Cengiz Erdenet’in oğlu olan Kulkan Erdenet merak edilirken aynı zamanda Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak’ta araştırılmaya başlandı.

Pazartesi akşamlarının ilgi ile takip edilen dizisi Çukur merak edilmeye devam ediyor. Çukur hayranlarının son günlerde en merak ettiği isim Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak oldu.

Çukur Kulkan Erdenet kimdir?

Kulkan Erdenet karakterine hayat veren oyuncu Genco Özak’tır. 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Özak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuştur. İlk defa 2016 yılında oyunculuğa başlayan Özak Kor isimli sinema filminde görev alarak gönülleri fethetmiştir.

Son olarak Güvercin dizisinde boy gösteren Genco Özak Çukur dizisi oyuncu kadrosuna dahil olduktan sonra dikkatleri üzerine çekmiştir.

Genco Özak görev aldığı yapımlar

  • 2020 - Çukur 
  • 2020 – Güvercin
  • 2018 – Söz 
  • 2017 – Kaybedenler Kulübü
  • 2017 – Martıların Efendisi 
  • 2016 – Kor 

 




Son Güncelleme: 12.04.2021 20:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirGenco ÖzakKulkan ErdenetÇukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemin Feride dizide neden yok? Cansu Tuman ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Yemin Feride dizide neden yok? Cansu Tuman ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Emanet dizi 156. Bölüm 12 Nisan 2021 Pazartesi tek parça izle
Emanet dizi 156. Bölüm 12 Nisan 2021 Pazartesi tek parça izle
Emanet 157. yeni bölüm fragmanı 13 Nisan 2021 Salı Kanal 7
Emanet 157. yeni bölüm fragmanı 13 Nisan 2021 Salı Kanal 7
Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
Seni Çok Bekledim 16 Nisan yeni bölüm var mı, yok mu? Seni Çok Bekledim neden yok, bitti mi?
Seni Çok Bekledim 16 Nisan yeni bölüm var mı, yok mu? Seni Çok Bekledim neden yok, bitti mi?
Nihat Hatipoğlu iftar, sahur programı saat kaçta, hangi kanalda?
Nihat Hatipoğlu iftar, sahur programı saat kaçta, hangi kanalda?

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Rojda Demirer hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur karakteri kimdir? Nizamettin Özkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?
Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakteri kimdir? Genco Özak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem kimdir? Aytek Şayan'ın yer aldığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları yaşı, boyu, sevgilisi
Maraşlı dizisi Savaş kimdir? Saygın Soysal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizi oyuncusu Maraşlı kimdir? Burak Deniz hakkında bilgiler
Maraşlı dizisi Necati kimdir? Serhat Kılıç'ın hayatı!
Yasak Elma dizisi Cansu karakterini kim canlandırıyor? Nilperi Şahinkaya kimdir?
TRT Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi final tarihi belli mi?
FIFA 21 maç kazanmak için en iyi dizilişler ve taktikler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde İlteber Şelemzar Emiri karakterini Taner Turan canlandırıyor
Canlı izle Malatya Gaziantep Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatyaspor Gaziantep maçı Selçuk Sports Netspor izle
Survivor 2021 48. bölüm fragmanı 15 mart 2021 Pazartesi
Yarın hava nasıl olacak? 21 Mart 2021 Pazar hava durumu nasıl olacak? Pazar günü yurt geneli hava durumu
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Gerçek adı ne? Buğra Gülsoy oynadığı diziler
Yasak Elma dizisi Sıtkı kimdir? Mehmet Pamukçu hakkında bilgiler
Emanet 157. yeni bölüm fragmanı 13 Nisan 2021 Salı Kanal 7
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Andreas'ı Osman Sonant'ın hayat hikayesi!
Maraşlı Dilşad kimdir? Melis İşiten yaşı, boyu, sevgilisi
Maraşlı dizisi Oğuz kimdir? Mert Ateş doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.