Çukur dizisi hangi semtte çekiliyor

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi 20:00’de izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün yer aldığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim’in kaleme aldığı dizi her bölümüyle reyting rekorları kırıyor.
Çukur konusu
Çukur ve Koçovalıların son düşmanı ise Erdenet ailesidir. Yamaç, mahallesi ve ailesi için birçok zorlukla mücadele etmiştir. Ancak Erdenetler Yamaç’ın şu ana kadar karşı karşıya geldiği en zorlu taraf oldu.
Çukur nerede çekiliyor?
Çukur dizisinin çekildiği mahalle İstanbul’un tarihi semtlerinden Balat’ta çekilmektedir. 4 sezondur yayınlanan dizi sayesinde semtin popülerliği artmış ve semte birçok turist gelmeye başlamıştır. Balat semtinin rengarenk yapısı Çukur dizisiyle daha da tanınmaya başladı.