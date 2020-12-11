Çukur dizisi hangi semtte çekiliyor

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi 20:00’de izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün yer aldığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim’in kaleme aldığı dizi her bölümüyle reyting rekorları kırıyor.

Çukur konusu

Dizide İstanbul’un en belalı mahallesi Çukur’un kontrolü Koçovalıların elindedir. Koçavalılar ve mahalle arasında özel bir bağ vardır. Mahallenin en önemli kurallarından biri uyuşturucu işi yapılmamasıdır. Ancak birçok mafya babası mahallenin kontrolünü ele geçirmek ister. Mahalle ve Koçovalılar bu kişilere karşı koyar ancak mahallenin başına büyük bir sorun gelir. İşler çözülemez bir hale geldiği anda ortaya ailenin küçük oğlu Yamaç, çıkar ve mahalleyi ve ailesini korur.

Çukur ve Koçovalıların son düşmanı ise Erdenet ailesidir. Yamaç, mahallesi ve ailesi için birçok zorlukla mücadele etmiştir. Ancak Erdenetler Yamaç’ın şu ana kadar karşı karşıya geldiği en zorlu taraf oldu.

Çukur nerede çekiliyor?

Çukur dizisinin çekildiği mahalle İstanbul’un tarihi semtlerinden Balat’ta çekilmektedir. 4 sezondur yayınlanan dizi sayesinde semtin popülerliği artmış ve semte birçok turist gelmeye başlamıştır. Balat semtinin rengarenk yapısı Çukur dizisiyle daha da tanınmaya başladı.