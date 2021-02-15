İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
Son Dakika
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği...
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Son Dakika
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad...
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...

Çukur dizisi final mi yapıyor? Show tv fenomen dizi Çukur bitiyor mu?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur, her geçen gün final yapmaya daha da yaklaşıyor. Türkiye’nin en gözde dizilerinden biri olan Çukur, sonunda final verecek. Dizinin sadece son 13 bölümünün kaldığı iddia ediliyor. Çukur’un bu hafta yayınlanacak olan bölümünde neler yaşanacağı merak konusu. Çukur dizisinin fragmanı haberimizde…

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:30
Çukur dizisi final mi yapıyor? Show tv fenomen dizi Çukur bitiyor mu?
Takip Et:

Show TV ekranlarında 2017 yılından beri yayınlanmakta olan Çukur dizisi, Türkiye’nin büyük bir çoğunluğunu etkilemeyi başarmıştı. Sosyal medya üzerinde ekranların sevilen dizisi Çukur’un kısa süre içerisinde final yapacağına dair iddialar dolanmaya başladı. İzleyenleri ekrana kilitleyen Çukur dizisinin son 13 bölümünün çekildiği söyleniyor.

 

Çukur dizisi final bölümüne yaklaşıyor

Çukur dizisinin başrol karakterlerinden birisi olan Aliço’nun oyuncusu Rıza Kocaoğlu’nun söylemlerine göre bu sezon dizinin son sezonu olacak. Dizinin son 13 bölümünün kaldığını söyleyen Kocaoğlu, kadronun bu kadar büyük bir dizinin final vereceği için epeyce heyecanlı olduklarını aktardı. 2017 yılından beri yayınlanan ve şu an 113 bölümü bulunan dizinin 14 Haziran 2021 tarihinde final vereceği düşünülüyor.

 

Çukur’da bu hafta nelerle karşılaşacağız?

Yamaç, geçmişini sorgularken birçok yeni olayla karşılaşacak. Olayları sindirmeye çalışmanın ardından Cumali’yi bulacak. Cumali’nin de epeyce değiştiğinin farkına varan Yamaç, hasret gidermeye başlayacak. Çukur’un bu hafta yayınlanacak olan bölümünün fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.




Son Güncelleme: 15.02.2021 21:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvÇukurÇukur Dizisi FinaliRıza KocaoğluAliçoYamaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Sıcak Kafa dizisi kadrosuna Hazal Subaşı'da katıldı
Netflix Sıcak Kafa dizisi kadrosuna Hazal Subaşı'da katıldı
Yaralı Kalbim 14. Bölüm fragmanı 16 Şubat Salı 2021 yeni bölüm özeti
Yaralı Kalbim 14. Bölüm fragmanı 16 Şubat Salı 2021 yeni bölüm özeti
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı

Popüler Haberler

Maraşlı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Çukur dizisi final mi yapıyor? Show tv fenomen dizi Çukur bitiyor mu?
Şampiyonlar ligi son 16 maçları ne zaman başlıyor? Maç tarihleri belli oldu
Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Şubat 2021 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?
Selena dizisinin Zülfikar'ı Ümit Erdim'in hayat hikayesi!
BluTV ücretsiz premium hesaplar!
Danla Bilic yeni sevgilisi Teoman Poyraz kimdir? Teoman Poyraz ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Hasan Sabbah tarihte nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah hikayesi
Belediyede memur olmak için yaş sınırı kaçtır? Belediye memur alımı nasıl olur?
Barcelona - Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak?
Yemin yeni bölüm neden yok? 4 Mayıs Yemin neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
Endüstri Mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
EMUI 11 güncellemesi alacak telefon modelleri
Star TV Ramazana Doğru sunucusu Halil Necipoğlu kimdir?
Ücretsiz bayilik veren güncel firmalar
Çukur Seher Kimdir? Begüm Akkaya Yaşı, Boyu, Sevgilisi
PttAVM.com online alışveriş sitesinde 4 Gün 4 Gece indirim kampanyası 16 Şubat
Çukur Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Sol Yanım final bölümünde neler olacak?
Ev alacaklara devlet desteği şartları nelerdir? 2021 Devlet konut alım destekleri
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2021 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.