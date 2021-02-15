Çukur dizisi final mi yapıyor? Show tv fenomen dizi Çukur bitiyor mu?

Show TV ekranlarında 2017 yılından beri yayınlanmakta olan Çukur dizisi, Türkiye’nin büyük bir çoğunluğunu etkilemeyi başarmıştı. Sosyal medya üzerinde ekranların sevilen dizisi Çukur’un kısa süre içerisinde final yapacağına dair iddialar dolanmaya başladı. İzleyenleri ekrana kilitleyen Çukur dizisinin son 13 bölümünün çekildiği söyleniyor.
Çukur dizisi final bölümüne yaklaşıyor
Çukur’da bu hafta nelerle karşılaşacağız?
Yamaç, geçmişini sorgularken birçok yeni olayla karşılaşacak. Olayları sindirmeye çalışmanın ardından Cumali’yi bulacak. Cumali’nin de epeyce değiştiğinin farkına varan Yamaç, hasret gidermeye başlayacak. Çukur’un bu hafta yayınlanacak olan bölümünün fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 15.02.2021 21:30