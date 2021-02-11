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Çukur dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu?

115. bölümüyle ekranlara gelen Çukur final mi yapıyor? Sevilen dizisi Pazartesi akşamları ekranları süslüyordu. Oyunculardan final açıklaması! Final ile ilgili açıklamaların ardından seyirci meraklandı. İşte Çukur dizisinin final tarihi...

11 Şubat 2021 Perşembe 17:49
Çukur dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu?
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur final mi yapıyor merak edilmektedir.

Rıza Kocaoğlu dizide Aliço karakterini canlandırıyor. Kocaoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre sevilen dizinin son 13 bölümü çekilecek.

Ülkemizde son dönemlerde yapılan en uzun soluklu dizilerden olan Çukur hakkında, ‘’Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız.’’ İfadeleri kullanıldı. Bu açıklamaya göre dizi 3-4 ay içinde final bölümünü yayınlayacak.

Dizi oyuncuları daha önce bir canlı yayın sırasında dizisinin 125. Bölümde sona ereceğini ifade etmişlerdi. Son açıklamalara göre dizi 128. Bölümde sona erecektir.



Son Güncelleme: 11.02.2021 17:49
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurFinal
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