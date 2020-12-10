Çukur Dizisi bu hafta yayınlanacak mı? Çukur 14 Aralık Pazartesi neden yok, neden yayınlanmıyor? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ay Yapım imzalı ekranların vazgeçilmez dizisi Çukur Show tv’ de yayınlanıyor. Aras Bulut İyemli’ nin baş rolünü üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor. Senaryosu Gökhan Horzum’ a ait olan dizi her seferinde sevenlerinden tam puan alıyor.

Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlamayan dizi için hayranları endişelenmeye başladı. 14 Aralık 2020 pazartesi günü televizyon ekranlarına gelmesi beklenen yeni bölümü için son durumu bilmeyen hayranları için meraklı bekleyiş sürüyor.

Pandemi yasaklarıyla etkilenen bir sektörde dizi setleri oldu. Çukur ekibi de hafta sonu sokağa çıkma yasağına takılınca bölümü yetiştirememe telaşına düştü. Fragman yetişmese de bölümü heycanla bekleyen izleyici için Çukur dizisi ekibi son hız çalışıyor.