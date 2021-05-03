İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Çukur dizisi 127bölüm tek parça, Youtube izle - Show TV Çukur canlı yayın izle

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Çukur dizisi 127bölüm tek parça, Youtube izle - Show TV Çukur canlı yayın izle ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Çukur dizisi 127bölüm tek parça, Youtube izle - Show TV Çukur canlı yayın izle hakkında tüm yeni gelişmeleri 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:30
Çukur dizisi 127bölüm tek parça, Youtube izle - Show TV Çukur canlı yayın izle
Takip Et:

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur 127.bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen dizinin son bölümü de büyük heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler Çukur 127.bölüm canlı yayını merakla beklemeye koyuldu.

Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen Çukur 3 Mayıs Pazartesi günü kesintisiz ve HD olarak Show TV ekranlarından yayınlanacak

Çukur 127.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Çukur 127.bölüm özet

Emmi’nin ölmesinin ardından Çukur’da kağıtlar yeniden dağıtılacak. Yamaç kendisini tehlikeye atan Vartolu ile bir kez daha karşı karşıya kalacak. Emmi’nin ölümün ardından ikilinin arasından büyük bir gerilim yaşanacak. Geçmişte yaşananların öne çıkacağı bölümde Yamaç ve Vartolu yaralarını sarmaya çalışacak.

Bir yandan da Yamaç Efsun’da aldığı destekle Amca’nın gerçek yüzünü Vartolu’ya göstermeye çalışakcak. Amca ise yeni planıyla Çukur’u adeta savaş alanına çevirecek. Yamaç’ın bu olay karşısında yapacakları yeni bir dönüşün başlangıcı olacak.

Çukur son bölüm özet

Amca’ya karşı savaşını sürdüren Yamaç, Vartolu’nun yaptıklarıyla sarsılır. Efsun ve Sultan hanım arasında da gerilim giderek arttı. Bu sırada Karaca’nın ölümünü kapatmak isteyen Amca, ailedekileri Karaca’nın kendisinin gittiğine ikna etmekle uğraştı.

Kulkan ise elindeki son kozu oynadı ve hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşır. Vartolu’nun Yamaç’a karşı oynadığı oyunun ardından Yamaç yeniden harekete geçti. Amca’nın emriyle maskeli Emmi’nin peşine düştü. Yamaç Emmi’nin başına gelenleri öğrendikten sonra Çukur’a ağır bir ders verir. Amca ise Vartolu ve Yamaç arasındaki bağı tamamen koparmak adına yeni planlar yapar. Yamaç yaptığı planları işleri tamamen tersine çevirir.

Çukur dizisi konusu ne?

İstanbul’un Çukur'u suçla özdeşleşmiş bir yerdir. Çukur mahallesinin kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Koçavalı suçla bu kadar içli dışlı olsa da kendine göre ailesinin belli kuralları vardır. Çukur'da uyuşturucu üretilmesi, kullanılması, satılması yasaktır. Fakat oyuna yeni dahil olan gruplar yasağı delmeye çalışırlar. Koçavalı ailesi ise buna engel olmaya çalışır.

Çukur dizisi oyuncuları kim?

Çukur dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Yamaç Koçovalı – Aras Bulut İynemli

Efsun – Damla Sönmez

Sena Koçavalı – Dilan Çiçek Deniz

İdris Koçavalı – Ercan Kesal

Sultan Koçovalı – Perihan Savaş

Kahraman Koçovalı – Mustafa Üstündağ

Selim Koçovalı – Öner Erkan

Vartolu – Erkan Kolçak Köstendil

Aliço – Rıza Kocaoğlu

Muhittin – Nebil Sayın

Celasun – Kubilay Aka





Son Güncelleme: 03.05.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvÇukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelinim Mutfakta Kardelen’in kaynanası Nuray Şen kimdir, kaç yaşındadır?
Gelinim Mutfakta Kardelen’in kaynanası Nuray Şen kimdir, kaç yaşındadır?
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Kardelen kimdir? Kardelen Şen kimdir? Kardelen Şen nereli, kaç yaşında?
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Kardelen kimdir? Kardelen Şen kimdir? Kardelen Şen nereli, kaç yaşında?
Yasak Elma canlı izle! Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma 109. bölümü Fox TV
Yasak Elma canlı izle! Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma 109. bölümü Fox TV
Emanet 172.bölüm fragmanı ve 4 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Emanet 172.bölüm fragmanı ve 4 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
İsmail Balaban ve nişanlısı Gamze Atakan konuştu mu, ne konuştu? İsmail Balaban nişanlısından ayrıldı mı?
İsmail Balaban ve nişanlısı Gamze Atakan konuştu mu, ne konuştu? İsmail Balaban nişanlısından ayrıldı mı?
Emanet 171. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Emanet 171. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Emanet yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Burak Tozkoparan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi İlteber Şelemzar Emiri kimdir? Taner Turan kimdir, nereli yaşı kaç?
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Çukur dizisi 127bölüm tek parça, Youtube izle - Show TV Çukur canlı yayın izle
Yasak Elma canlı izle! Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma 109. bölümü Fox TV
Gelinim Mutfakta Kardelen’in kaynanası Nuray Şen kimdir, kaç yaşındadır?
Murda kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Murda nereli?
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Kardelen kimdir? Kardelen Şen kimdir? Kardelen Şen nereli, kaç yaşında?
Çukur dizisindeki İskender karakteri kimdir? Eser Karabil nereli, yaşı kaç?
Diş estetiği güncel fiyat listesi 2021
Peşinatsız konut kredisi veren bankalar hangileridir? 2021 Peşinatsız ev satın alma şartları
Rüyada dondurma yemek görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada dondurma yemek görmek rüyasının tabiri
Dexter yeni sezon ne zaman başlayacak?
2020-2021 Süper Lig küme düşen takımlar hangileri?
Rüyada arı sokması görmek neye işaret eder?
Menajerimi Ara dizisindeki Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara Emrah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yasak Elma dizisi Lila karakterini kim canlandırıyor? Buçe Buse Kahraman biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Aydoğdu ve Bozkuş kimdir? Aydoğdu ve Bozkuş tarihte gerçekten var mı?
Ramazan bayramı arefe hangi güne denk geliyor? Arefe günü oruç tutulur mu? Arife günü ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.