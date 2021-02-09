Çukur dizisi 115. bölüm yayınlandı

Çukur Dizisi Konusu

Milyonların izlediğidizisi nefesleri kesen bölümleriyle devam ediyor. Show Tv'nin en popüler dizilerinden biri olan Çukur'un 115. bölümü ekranlarda yayınlandı. Bölümü izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyen izleyiciler için intenetten izleme fırsatı doğdu. 8 Şubat 2021 Çukur dizisi 115. bölümü intenette yayınlandı.

Çukur İstanbul'da bir mahalledir. Burası genellikle suç işlenen bir mahalledir. Koçovalı ailesi bu mahalleyi yönetmektedir. Mahallede Koçovalıların düşmanları da vardır. Bu düşmanlar uyuşturucu üretmeye çalışır. Koçovalılar onların uyuşturucu üretmesine engel olmaya çalışır. Koçovalılar her ne kadar suç örgütü olsa da kendilerince belli kuralları vardır.

Çukur Dizisi Oyuncuları