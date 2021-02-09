Çukur dizisi 115. bölüm yayınlandı

Çukur Dizisi Konusu
Çukur İstanbul'da bir mahalledir. Burası genellikle suç işlenen bir mahalledir. Koçovalı ailesi bu mahalleyi yönetmektedir. Mahallede Koçovalıların düşmanları da vardır. Bu düşmanlar uyuşturucu üretmeye çalışır. Koçovalılar onların uyuşturucu üretmesine engel olmaya çalışır. Koçovalılar her ne kadar suç örgütü olsa da kendilerince belli kuralları vardır.
Çukur Dizisi Oyuncuları
- Aras Bulut İynemli
- Damla Sönmez
- Dilan Çiçek Deniz
- Ercan Kesal
- Perihan Savaş
- Mustafa Üstündağ
- Öner Erkan
- Erkan Kolçak Köstendil
- Rıza Kocaoğlu
- Nebil Sayın
- Kubilay Aka
Son Güncelleme: 09.02.2021 18:34