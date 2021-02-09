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Çukur dizisi 115. bölüm yayınlandı

Show Tv'nin en popüler dizilerinden biri olan Çukur'un 115. bölümü ekranlarda yayınlandı. Bölümü izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyen izleyiciler için internetten izleme fırsatı doğdu. 8 Şubat 2021 Çukur dizisi 115. bölümü internette yayınlandı.

09 Şubat 2021 Salı 18:34
Çukur dizisi 115. bölüm yayınlandı
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Milyonların izlediği Çukur dizisi nefesleri kesen bölümleriyle devam ediyor. Show Tv'nin en popüler dizilerinden biri olan Çukur'un 115. bölümü ekranlarda yayınlandı. Bölümü izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyen izleyiciler için intenetten izleme fırsatı doğdu. 8 Şubat 2021 Çukur dizisi 115. bölümü intenette yayınlandı.

Çukur Dizisi Konusu 

Çukur İstanbul'da bir mahalledir. Burası genellikle suç işlenen bir mahalledir. Koçovalı ailesi bu mahalleyi yönetmektedir. Mahallede Koçovalıların düşmanları da vardır. Bu düşmanlar uyuşturucu üretmeye çalışır. Koçovalılar onların uyuşturucu üretmesine engel olmaya çalışır. Koçovalılar her ne kadar suç örgütü olsa da kendilerince belli kuralları vardır.

Çukur Dizisi Oyuncuları

  • Aras Bulut İynemli
  • Damla Sönmez
  • Dilan Çiçek Deniz
  • Ercan Kesal
  • Perihan Savaş
  • Mustafa Üstündağ
  • Öner Erkan
  • Erkan Kolçak Köstendil
  • Rıza Kocaoğlu
  • Nebil Sayın
  • Kubilay Aka


Son Güncelleme: 09.02.2021 18:34
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurShowTVKoçavalı
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