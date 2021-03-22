Çukur Damla kimdir? Hare Sürel kaç yaşında, nereli?

1983 İstanbul doğumlu olan güzel oyuncu, Çukur dizisinde Damla karakterini canlandırmaya devam ediyor. Diksiyonu, sesi ve güzelliğiyle izleyenleri mest eden duruşuyla beğeni topluyor.
Memleketi Samsun- Bafra olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. 1999 senesinden beri bu camiada yer almaya devam ediyor.
Marmara Üniversitesi Sinema bölümünde de yüksek lisansı olan oyuncunun çeşitli filmlerde rol aldığını görmekteyiz; Kabadayı, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Bir Varmış Bir Yokmuş, Pek Yakında, Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok gibi.
Son Güncelleme: 22.03.2021 23:24