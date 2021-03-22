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Çukur Damla kimdir? Hare Sürel kaç yaşında, nereli?

Show Tv ekranlarının meşhur dizisi, Pazartesi akşamlarına renk katmaya devam ediyor. Reyting sıralamalarını değiştiren dizi her hafta konularıyla izleyenleri heyecana sürüklüyor. Çukur dizisinin Damla'sı Hare Sürel hayranları tarafından merak ediliyor. Haberimizde Hare Sürel'e dair her şey yer alıyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 23:24
Çukur Damla kimdir? Hare Sürel kaç yaşında, nereli?
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1983 İstanbul doğumlu olan güzel oyuncu, Çukur dizisinde Damla karakterini canlandırmaya devam ediyor. Diksiyonu, sesi ve güzelliğiyle izleyenleri mest eden duruşuyla beğeni topluyor.

Memleketi Samsun- Bafra olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. 1999 senesinden beri bu camiada yer almaya devam ediyor. 

Poyraz Karayel, Medcezir, Vatanım Sensin, Canımın İçi, Kız Babası, Ödünç Hayat, Ayrılsakta Beraberiz, Senden Başka, Elveda Rumeli, Beş Kardeş ve Çukur gibi kaliteli yapımlarda boy gösteren oyuncu, sempatikliğiyle ekranların tercih edilen yüzü olmayı başardı. 

Marmara Üniversitesi Sinema bölümünde de yüksek lisansı olan oyuncunun çeşitli filmlerde rol aldığını görmekteyiz; Kabadayı, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Bir Varmış Bir Yokmuş, Pek Yakında, Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok gibi.

 



Son Güncelleme: 22.03.2021 23:24
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Anahtar Kelimeler:
Hare Sürelçukur DamlaÇukurDiziOyuncu
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