Çukur Cumali ölüyor mu? Çukur'da neler olacak? Çağatay Cumali'yi öldürecek mi?

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur’un 30 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 13.bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Çağatay ile Cumali karşı karşıya geliyor ve Çağatay, Çukur’un tapusunu ancak Cumali öldüğünde kardeşine vereceğini söylüyor. Çağatay’ın ‘’Cumali bey cehennemde görüşürüz’’ sözleri ise herkesi şoke ediyor.

Cumali’nin son akşam yemeği

Yamaç ile arasını düzelten Cumali, ailesiyle son akşam yemeğini yiyor. Selim ve Yamaç’a birbirlerini korumaları için nasihat veren Cumali herkesi duygulandırıyor.

Çukur yeni bölümde neler olacak?

Cumali’yi köşeye sıkıştıran Çağatay, Cengiz ve Ogeday’ın ipini çekecek iken Yamaç’ın oyununa gelecek. Yamaç ve Cumali, babalarının ölümü sonrasında ilk kez yüzleşecek. Yamaç ise abisinin Çağatay’a kaptırdığı tapuları öğrenince yeni bir plan yaparak hiç beklenmeyen bir isimle iş birliği yapacak.