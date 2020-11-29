İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
29 Kasım korona virüs vaka tablosu belli oldu
Son Dakika
29 Kasım korona virüs vaka...

Çukur Cumali ölecek mi, diziden ayrılacak mı?

Show TV ekranlarının popüler dizisi Çukur'da ayrılık mı yaşanıyor? Çukur dizisinin Cumali abisi diziden ayrılıyor mu? Dizinin fragmanında veda edercesine konuşan Cumali'nin diziden ayrılması söz konusu mu? Dizinin hayranları bu soruların cevabını araştırmaya devam ediyor.

29 Kasım 2020 Pazar 23:19
Çukur Cumali ölecek mi, diziden ayrılacak mı?
Takip Et:

Çukur dizisinin 4. sezonunun 13. yeni bölümü 30 Kasım Pazartesi günü ekranlarda olacak ve yeni bölümün fragmanı seyircilere sunuldu. Cumali'nin Çağatay ile yüzleştiği bu fragmanda Çağatay, Çukur'un ancak Cumali ölürse tapusunu kardeşine vereceğini söyleyerek herkesi şok ediyor. Çağatay Erdenet'in "Tapuları almaya mı geldiniz?" Bunları size vermeyeceğim. Ama söz veriyorum yarın akşam kardeşinize vereceğim. Siz öldükten sonra. Şimdi gidin sevdiklerinizle bir akşam yemeği yiyin, güzel vakit geçirin. Cumali bey cehennemde görüşürüz” ifadeleri dikkat çekti.

Cumali’den Ailesiyle Duygusal Yemek Sahnesi

Kardeşi Yamaç ile barışan Cumali ailesi ile beraber son akşam yemeğini yiyor. Cumali, Yamaç ve Selim’e “Birbirinize iyi bakacaksınız anlaştık mı aslan parçaları” diyerek nasihatte bulunuyor. Fragmanda Cumali veda etmişçesine yapmış olduğu haeketler kimsenin gözünden kaçmazken herkesin aklına Çağatay, Cumali’nin sonunu mu hazırlıyor? Sorusu takıldı.

 



Son Güncelleme: 29.11.2020 23:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇukurCumaliDiziVedaölümçağatayTapu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor

Popüler Haberler

Çukur Cumali ölecek mi, diziden ayrılacak mı?
Masterchef 29 Kasım Pazar Uğur elendi mi,yarışmadan gitti mi?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti nekadar, hangi bankaya yatırılıyor?
Bay Yanlış dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kaydına yeniden zam!
30 Kasım anaokulları, kreşler, uygulama sınıfları açık olacak mı, kapatıldı mı?
5 - 6 Aralık Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nasıl olacak?
SGK rapor parası hesaba ne zaman yatar? Rapor parası nereden çekilir?
Bim 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kampanya kataloğu
Instagram nasıl dondurulur? Instagram dondurma için süre var mı, ne kadar?
S-400 özellikleri neler? Menzil alanı ne kadar? Kaç adet aldık?
EDHO 5. sezon ne zaman başlayacak? 2019-2020 yeni sezonda diziye katılan oyuncular
Arka Sokaklar Nadya neden yok? Wilma Elles Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı?
Yurt dışına 100 bin Türk işçi alımı gündemde! Vasıflı-vasıfsız 100 bin işçi alınacak!
ÇKS belgesi ile kredi veren bankalar
SGK şahıs ödemesi banka hesabı tanımlaması nasıl yapılır? 2020
MPİ Şans Topu çekilişi sonuçları 29 Kasım 2020 sorgulama
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ne? Gözde Gürkan oynadığı diziler
Kefaret dizisi izlendi mi? Kefaret beğenildi mi, dizi devam eder mi?
POMEM okulları hangi illerde vardır?
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.