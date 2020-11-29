Çukur Cumali ölecek mi, diziden ayrılacak mı?

Çukur dizisinin 4. sezonunun 13. yeni bölümü 30 Kasım Pazartesi günü ekranlarda olacak ve yeni bölümün fragmanı seyircilere sunuldu. Cumali'nin Çağatay ile yüzleştiği bu fragmanda Çağatay, Çukur'un ancak Cumali ölürse tapusunu kardeşine vereceğini söyleyerek herkesi şok ediyor. Çağatay Erdenet'in "Tapuları almaya mı geldiniz?" Bunları size vermeyeceğim. Ama söz veriyorum yarın akşam kardeşinize vereceğim. Siz öldükten sonra. Şimdi gidin sevdiklerinizle bir akşam yemeği yiyin, güzel vakit geçirin. Cumali bey cehennemde görüşürüz” ifadeleri dikkat çekti.

Cumali’den Ailesiyle Duygusal Yemek Sahnesi

Kardeşi Yamaç ile barışan Cumali ailesi ile beraber son akşam yemeğini yiyor. Cumali, Yamaç ve Selim’e “Birbirinize iyi bakacaksınız anlaştık mı aslan parçaları” diyerek nasihatte bulunuyor. Fragmanda Cumali veda etmişçesine yapmış olduğu haeketler kimsenin gözünden kaçmazken herkesin aklına Çağatay, Cumali’nin sonunu mu hazırlıyor? Sorusu takıldı.