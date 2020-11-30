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Çukur Cumali ölecek mi? Cumali diziye veda mı ediyor?

Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden Çukur'un yayınlanan son fragmanından sonra Cumali ölecek mi, Cumali diziye veda mı ediyor tartışma konusu oldu. Dizinin yeni bölüm ipuçları içeriğimizde yer alıyor.

30 Kasım 2020 Pazartesi 18:44
Çukur Cumali ölecek mi? Cumali diziye veda mı ediyor?
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Show TV’nin aksiyon sahneleriyle nefes kesen dizisi Çukur’un bu haftaki bölümünde izleyicileri şoke eden sahneler yaşanıyor. Ay Yapım imzalı dizide Koçovalı ve Erdenet ailesi arasında gerilim devam ediyor. Çukur’un son bölüm fragmanında Çağatay’ın Cumali’ye söylediği sözler dizinin akıbeti hakkında ipuçları veriyor.

Çukur Cumali ölecek mi?

Her bölümü heyecanla beklenen dizinin son yayınlanan fragmanı izleyicileri oldukça şaşırttı. 105.bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin fragmanında Cumali ile Çağatay yüzleşiyor. Çağatay, Çukur’un tapularını yalnızca Cumali’nin ölümü ile Yamaç’a verebileceğini açıklaması herkesi hayrete düşürdü. Yamaç ile arasını düzelten Cumali ise son akşam yemeğini ailesiyle birlikte yerken, kardeşine ailesini ve Çukur’u koruması için öğütler veriyor. Heyecan yaratan fragmandan sonra Çukur’un yeni bölümünde Cumali’nin akıbeti belli olacak.

Çukur 105.bölümüyle saat 20.00’de Show TV’de.



Son Güncelleme: 30.11.2020 18:44
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurCumaliYamaççağatay
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