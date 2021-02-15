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Çukur Cumali Amca kimdir, gerçek ismi ne? Müfit Kayacan hakkında bilgiler

Fenomen dizi Çukur'da merak edilen Cumali Amca ortaya çıktı. Amca Cumali'nin, Yamaç ile karşılaşması seyirci tarafından heyecanla bekleniyor. Cumali Amca'nın kim olduğunu ve karakteri canlandıran Müfit Kayacan hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 20:14
Çukur Cumali Amca kimdir, gerçek ismi ne? Müfit Kayacan hakkında bilgiler
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Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Çukur’un yeni bölümünde değişen dengeler seyirciyi ekran başına bağlayacak. Senaryoya göre iki yıl sonrasına gidilen dizide Yamaç’ın Afganistan’dan tekrar Çukur’a dönmesi heyecanla bekleniyor. Afganistan’da gücü olduğu bilinen Amca Cumali ile Yamaç’ın yeni bölümde karşılaşmaları merak ediliyor.

Çıkur Amca Cumali kim?

Yıllar önce öldü olarak bilinen ve ortaya çıkan Amca Cumali, yıllar boyunca Çukur’u uzaktan izlemişti. Yeğenleri ile karşılaşması merakla beklenen Amca Cumali karakterini usta oyuncu Müfit Kayacan canlandırıyor.

Müfit Kayacan kimdir?

17 Ocak 1959 senesinde Antalya ilinin Kaş ilçesinde doğan Müfit Kayacan, üniversiteyi Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü tamamlamıştır. 1983 senesinde oynadığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının kurucularından biridir ve 25 yıl genel sanat yönetmeliği yapmıştır.

Altın Portakal Film Festivali’nde jüri üyeliği görevine üstlenen Kayacan, evli ve 2 çocuk babasıdır.2012 senesinde sahneye koyduğu ve oynadığı ‘Kanlı Nigar’ oyununda ‘Abdi’ karakteriyle 16.Afife Tiyatro Ödülleri ‘En İyi Müzikal’ ve ‘Komedi Erkek Oyuncu’ ödüllerine aday gösterildi.



Son Güncelleme: 15.02.2021 20:14
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ÇukurAmca CumaliMüfit Kayacan
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