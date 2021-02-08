Çukur Cumali amca kimdir, gerçek adı ne? Müfit Kayacan hakkında bilgiler

Çukur dizisinin gizemli yüzü amca geçtiğimiz bölümde yer aldı. Yüzü bir türlü gösterilmeyen Cumali Koçovalı'nın dizide silüeti ve yüzüğüyle gösterilen gizemli biri olmuştu. Geçen bölümün ardından amcanın kim olduğuna dair gerçeklere çok yaklaşılmıştı. Peki Cumali Koçovalı kimdir? Cumali amcayı kim oynamaktadır? İşte detaylar...

ÇUKUR CUMALİ AMCA KİMDİR?

MÜFİT KAYACAN KİMDİR?

Her bölüm heyecanla ilerleyen dizinin geçen bölümünde Vartolu Saadettin Afganistan'da çadırda amcasını ziyarete gitti Cumali Koçaovalı da artık dizide yer almaya başladı. Afganistan'da görülen Cumali amca karakterini Müfit Kayacan canlandırmaktadır.

17 Ocak 1959'da Kaş, Antalya'da doğan oyuncu, Adana Çukurova üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü okumuştur. 1983'de Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurucu isimlerinden olmuş ve 25 yıl genel sanat yönetmenliği yapmıştır. Bu dönem boyunca 32 çeşitli oyunda rol alıp 25 oyunda da yönetmenlik yapmıştır. Ayrıca on yıl boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültürel Hizmetler Daire Başkanlığı görevi yapmıştır. Görevi zamanında Liselerarası Ulusal Tiyatro Şenliği'ni 1993'de ilk defa 6 lisenin katılımyla başlatmıştır. Altın Portakal Film Festivali'nde de jürilik yapan Kayacan, Likya Seyirlik Oyunlar Festivali'nin de kurucularındandır. Gerçekleştirdiği sosyal projelerle köylere, cezaevlerine tiyatroyu taşıyarak, antik mekanlarda oyunlar oynamıştır. Kadınlar Tiyatrobile Buluşuyor projesinin de yürütücü isimlerindendir. Bazı televizyon ve sinema yapımlarında da oyunculuk yapmıştır. Bunlardan bazıları Çılgın Dershane, Olur İnşallah, Abluka, Yol Kenarı gibi yapımlardır.

Evli ve iki çocuk babası olan Kayacan, 2021'de Adım Tiyatr ile sergilediği ve aynı zamanda rol aldığı Kanlı Nigar oyunundaki Abdi rolü ile 16. Afife Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncu ödülüne aday olmuştur.