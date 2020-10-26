Çukur Cumali amca kimdir? Çetin Tekindor Çukur kadrosuna mı katılacak?

’de her hafta reytingde üst sıralarda yer alandizisine yeni dahil olacak olan Cumali Amca karakterini Şener Şen ve Çetin Tekindor ile görüşüldüğünü biliyoruz ancak henüz net bir bilgi yok. Ay Yapım, bu hafta Cumalirollerinin iki üstadının isimleri konusunda hala net bir karar veremiyor ... Çukur dizisi, yeni Cumali Amca rolü karşılığında Şener Şen ve Çetin Tekindor gibi ustaların isimleriyle görüşmeye başladı. Şener Şen sağlık durumundan dolayı net cevaplar veremediği için Çukur dizisinin olay örgüsüne göre bu olaylar 10. bölümden sonra çözüme kavuşacak.

İzleyiciler İçerde dizisinde Celal Baba karakteri ile iyi bir izlenim bırakan Çetin Tekindor’u istiyor.