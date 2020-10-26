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Çukur Cumali amca kimdir? Çetin Tekindor Çukur kadrosuna mı katılacak?

Çukur Cumali amca kimdir? Çetin Tekindor Çukur kadrosuna mı katılacak? hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 26.10.2020 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 19:41
Çukur Cumali amca kimdir? Çetin Tekindor Çukur kadrosuna mı katılacak?
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Show TV’de her hafta reytingde üst sıralarda yer alan Çukur dizisine yeni dahil olacak olan Cumali Amca karakterini Şener Şen ve Çetin Tekindor ile görüşüldüğünü biliyoruz ancak henüz net bir bilgi yok. Ay Yapım, bu hafta Cumali Koçovalı rollerinin iki üstadının isimleri konusunda hala net bir karar veremiyor ... Çukur dizisi, yeni Cumali Amca rolü karşılığında Şener Şen ve Çetin Tekindor gibi ustaların isimleriyle görüşmeye başladı.  Şener Şen sağlık durumundan dolayı net cevaplar veremediği için Çukur dizisinin olay örgüsüne göre bu olaylar 10. bölümden sonra çözüme kavuşacak.

İzleyiciler İçerde dizisinde Celal Baba karakteri ile iyi bir izlenim bırakan Çetin Tekindor’u istiyor.



Son Güncelleme: 26.10.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKoçovalıÇukur
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