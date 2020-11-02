Çukur Cumaali Efsun'u öldürdü mü? Damla Sönmez Çukur'dan ayrılacak mı?

Çukur dizisinin 101. Bölümü bu akşam izleyenlerle buluşacak. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi pek çok deneyimli isimin yer aldığı dizinin fragmanını izleyenler Damla Sönmez diziden ayrılacak mı sorusunu merak etti.

Dizinin yeni bölümünde Salih ve Cumali arasındaki sürtüşme sürerken diğer yandan Çağatay ise yeni bir plan yapıyor olacak. Cumali’nin’u vurup vurmayacağı ise yeni bölümde belli olacak.

İşte Çukur 101. Bölüm fragmanı..

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