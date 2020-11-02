İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Çukur Cumaali Efsun'u öldürdü mü? Damla Sönmez Çukur'dan ayrılacak mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi nefes kesen bölümleri ile izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan 101.bölümü öncesinde fragmanı izleyen kişiler Cumali Efsun'u öldürecek mi sorusunun yanıtını merak ediyor.

02 Kasım 2020 Pazartesi 02:15
Çukur Cumaali Efsun'u öldürdü mü? Damla Sönmez Çukur'dan ayrılacak mı?
Takip Et:

Çukur dizisinin 101. Bölümü bu akşam izleyenlerle buluşacak. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi pek çok deneyimli isimin yer aldığı dizinin fragmanını izleyenler Damla Sönmez diziden ayrılacak mı sorusunu merak etti.


Dizinin yeni bölümünde Salih ve Cumali arasındaki sürtüşme sürerken diğer yandan Çağatay ise yeni bir plan yapıyor olacak. Cumali’nin Efsun’u vurup vurmayacağı ise yeni bölümde belli olacak.

İşte Çukur 101. Bölüm fragmanı..

VİDEO




Son Güncelleme: 02.11.2020 02:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇukurEfsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!

Popüler Haberler

80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 2 Kasım 2020 Pazartesi Bankaların mevduat faiz oranları
Çukur Cumaali Efsun'u öldürdü mü? Damla Sönmez Çukur'dan ayrılacak mı?
Belirli gün ve haftalar sayısı kaçtır? Türkiye'de okullarda kutlanan belirli gün ve haftalar tam listesi
Reşit Yemin'dan ayrıldı mı? Yavuz Ketenci Yeni sezonda var mı?
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2020
Çoçuk yardım parası ne zaman ödenecek? 2020 PTT çoçuk yardım parası
Star TV İBO SHOW neden yayınlanmadı?
Microsoft çalışanı Fransız yönetici Maxime Rastello'dan iğrenç İzmir paylaşımı!
İzmir'de depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti veren oteller
HAARP projesi nedir? İzmir depremi için HAARP iddiaları
Bankadan gelir belgesiz kredi nasıl alınır?
BİMde satılan Smart Fit akıllı bileklik kullanışlı mı? Özellikleri neler?
Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank Temel ihtiyaç kredisi 2. faz ödemeleri yapılacak mı?
Kadın Polis olma şartları nelerdir? Kimler kadın polis olabilir?
Rektör Ebubekir Sifil'i neden salondan kovdu? İslamcı yazar Ebubekir Sifil kimdir? Rektöre sosyal medyadan tepkiler çığ gibi
İzmir Seferihisar, Bornova, Bayraklı ilçeleri haritada nerede?
Yağlı ciltler için kapatıcılığı yüksek fondöten ve fondöten seçimi önerileri
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 2 Kasım 2020 Pazartesi
Bayraklı nerededir? Bayraklı haritada İzmir'in neresinde?
Altın ne kadar oldu? 2 Kasım 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 2 Kasım 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.