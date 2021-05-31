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Çukur Cennet kimdir? Aylin Engör biyografisi

Çukur Cennet kimdir? Aylin Engör biyografisi haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 31 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:50
Çukur Cennet kimdir? Aylin Engör biyografisi
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Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur 4 sezondur yayınlanmaktadır. Aksiyon ve dram konulu dizi izleyicileri ekran başında tutmaya devam etmektedir. Şu sıralar merak edilen oyuncular arasında ise Çukur Cennet karakteri kimdir? Oldu. Çukur dizisinde oynayan Cennet (Aylin Engör) kaç yaşındadır? Gibi soruları sizde merak ediyorsanız detaylar haberimizde…

Çukur dizisinde Cennet

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisinde Cennet, Saadet’in yardımcısıdır. Dizide bilinen rolü Saadet’in yardımcısı olması. Cennet karakteri hakkında daha detaylı bilgiler olunca haberimizde güncelleyeceğiz. 

Cennet karakterine hayat veren Aylin Engör

11 Nisan 1991 İstanbul doğumlu olan Aylin Engör, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezundur. 1,60 boyunda 48 kilogram ağırlığında olan Engör, diksiyon eğitimi sunuculuk ve spikerlik eğitimleri de almıştır. Tiyatro ile ilgilenen oyuncumuz 2013 yılında Firuze dizisiyle televizyon ekranlarında görünmeye başlamıştır. Aynı yıl Galip Derviş isimli televizyon dizisinde de rol almıştır. 2017 yılında Star TV’de yayımlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde de oynamıştır. 2020 yılında ise Cennet karakteri ile Çukur dizisinde rol alıyor. 

Oyuncu Aylin Engör, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Engör’ün instagram profilinde 205 paylaşımı 23,8 bin üzeri takipçisi vardır. Aylin Engör’ün instagram kullanıcı adı ise @aylinengr’dir.

Takipçileri tarafından merak edilen Aylin Engör’ün sevgilisi var mı? Sorusunun cevabı ise Deniz Can Aktaş ile uzun zamandır mutlu giden bir ilişkisi olduğu yönündedir. 


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:50
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Anahtar Kelimeler:
Aylin EngörDramaAksiyonÇukurShow Tv
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