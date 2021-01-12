İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Çukur Cengiz Erdenet ödlü mü, neden öldü? Mustafa Avkıran Çukur'dan ayrıldı mı?

2017 yılından beri severek izlenen Çukur dizisi, şaşırtmaya devam ediyor. Son bölümde ne oldu? 111. bölümü yayınlanan dizide geçen bölüm, önemli karakterlerden biri ölerek diziden ayrıldı. Kadrodan ayrılan ismin kim olduğu merak edilmektedir.

12 Ocak 2021 Salı 00:37
Çukur Cengiz Erdenet ödlü mü, neden öldü? Mustafa Avkıran Çukur'dan ayrıldı mı?
Takip Et:

Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Çukur, Pazartesi akşamları seyircisiyle buluşuyor.

Yapımcılığını Ay Yapım’ ın yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor. Dizinin kadrosunda yer alan isimler ise Aras Bulut İynemli, Nejat İşler, Mustafa Avkıran, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, İrem Altuğ, Kubilay Aka, Burak Dakak gibi ünlü oyunculardır. Dizinin önemli isimlerinden olan Cengiz Erdenet, öldüğü için diziden ayrıldı. Cengiz karakterini canlandıran Mustafa Avkıran’ın yeni projeleri merak edilmektedir.

 

 



Son Güncelleme: 12.01.2021 00:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇukurCengiz Erdenet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı

Popüler Haberler

Çukur Cengiz Erdenet ödlü mü, neden öldü? Mustafa Avkıran Çukur'dan ayrıldı mı?
Kiosk nedir, ne anlama geliyor? Nüfus Müdürlüklerinde kullanılan Kiosk hakkında bilgiler
Türk Telekom bayii nereye şikayet edilir?
Altın ne kadar oldu? 12 Ocak 2021 Salı Güncel altın fiyatları 12 Ocak 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Ocak 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 12 Ocak 2021 Salı bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 12 Ocak 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 12 Ocak 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Part time çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı şartları nedir? 2021
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 12 Ocak 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Kanalların yayın akışları 25 Şubat Salı TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezon onayını aldı
Netflix'in yeni dizisi Fate The Winx Saga ne zaman başlayacak? Fate : The Winx Saga fragmanı yayınlandı
Devlet Kira Yardımı Nasıl Alınır? Kiracılara Devletten Kira Desteği Yardımı!
Suburra 3.sezon ne zaman yayınlanacak? Suburra yeni sezon konusu ve tarihi
Ek5 Tarım sigortası şartları ve 2021 Ek 5 tarım sigorta formu
12 Ocak 2021 Salı Star TV yayın akışında neler var?
TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 12 Ocak 2021 Salı TV8 dizi, film ve programları
12 Ocak 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Ventilli maske nedir, THY neden yasakladı? Ventilli Maske zararları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.