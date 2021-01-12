Çukur Cengiz Erdenet ödlü mü, neden öldü? Mustafa Avkıran Çukur'dan ayrıldı mı?

Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Çukur, Pazartesi akşamları seyircisiyle buluşuyor.

Yapımcılığını Ay Yapım’ ın yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor. Dizinin kadrosunda yer alan isimler ise Aras Bulut İynemli, Nejat İşler, Mustafa Avkıran, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, İrem Altuğ, Kubilay Aka, Burak Dakak gibi ünlü oyunculardır. Dizinin önemli isimlerinden olan, öldüğü için diziden ayrıldı. Cengiz karakterini canlandıran Mustafa Avkıran’ın yeni projeleri merak edilmektedir.