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Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka diziden ayrıldı mı?

Çukur dizisinin asi karakteri Celasun ölüyor mu? Karaktere hayat veren Kubilay Aka diziden ayrılıyor mu? Şoke eden gelişme yaşandı. Dizinin hayranları bu haberden sonra adeta kahroldu.

29 Mart 2021 Pazartesi 18:55
Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka diziden ayrıldı mı?
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Çukur dizisinin Celasun ölüyor mu? Sorusu dizi izleyenlerini şok etmeye hazırlanıyor. Show TV ekranlarının sevilen dizisinde Celasun karakterini canlandıran Kubilay Aka’dan şok haber geldi. Kubilay Aka diziden ayrılıyor.

Celasun kimdir?

Show TV ekranlarında yayımlanan Çukur dizisinde Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka’dan kötü haber geldi. Dizideki rolünde gençliği ve toyluğuyla ile birlikte her zaman öfkesiyle de öne çıkan Celasun, asi hareketleriyle de başını daima sıkıntıya sokan bir karakter.

Kubilay Aka Çukur'dan ayrılıyor mu?

Sevilen dizi Çukur’da yıldızların ayrılığı devam ediyor. Bu sezonun sonuna doğru final yapmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Çukur’da Celasun kişiliğine hayat veren Kubilay Aka’da seyirciye vedaya hazırlanıyor. Celasun karakterinin senaryo gereği öleceği ve iki hafta sonraki bölümde yani 123. Bölümde diziye veda edecek.

Çukur dizinden ayrılacak olan Kubilay Aka’nın yakın zamanda Show TV ekranlarında yayına girecek olan yaz dizisi Cam Tavanlar’da başrol olarak yer alacağı belirtiliyor.

Kubilay Aka, oyunculuğa başlama hikayesini şu sözlerle anlamıştı:

"Muğla-Milas Havalimanı'nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile Lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram'dan bir mesaj geldi. Bana "Vatanım Sensin" dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim."



Son Güncelleme: 29.03.2021 18:55
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Anahtar Kelimeler:
CelasunÇukurKubilay Aka
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