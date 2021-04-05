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Çukur Celasun ölecek mi, Kubilay Aka diziden ayrılıyor mu?

Vatanım Sensin dizisi ile yıldızı parlayan Kubilay Aka, kariyer basamaklarını tırmanmaya devam ediyor. Çukur dizisinde Celasun rolünü canlandıran Aka, diziden ayrılıyor mu? Başarılı oyuncunun diziden ayrılmasıyla ilgili detaylara haberimizde yer verilmiştir.

05 Nisan 2021 Pazartesi 19:48
Çukur Celasun ölecek mi, Kubilay Aka diziden ayrılıyor mu?
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Show TV ekranlarının rekortmen dizisi Çukur oldukça seviliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Celasun’un saldırıya uğraması üzerine Kubilay Aka’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edildi.

Dizinin yeni bölümünde Amca ve Vartolu gergin bir konuşma yapıyor. Daha sonra Yamaç harekete geçiyor. Yamaç ve Vartolu, Çukur’da karşı karşıya geliyor. Celasun’a arabasında suikast düzenlenir ve boğulur.

Celasun ölüyor mu?

Celasun iple boğuluyor. Ölüp ölmeyeceği ise yeni bölümde görülecek.

Kubilay Aka

1995 İstanbul doğumludur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi’nde eğitim görmüştür. Muğla’ da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken; Ufuk Ergin ve Ozan Doğulu’nun işlemlerini yaparken, ünlü isimler sanatçının yaka kartına bakarak Instagram adresine ulaşıp mesaj atmışlar ve Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırmışlardır.

Aka’nın bu teklifle hayatı değişmiştir. İlk oyunculuk deneyimi Vatanım Sensin dizisi olmuştur. Dizide Ali Kemal karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 05.04.2021 19:48
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurCelasunKubilay Aka
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