Çukur Celasun ölecek mi, Kubilay Aka diziden ayrılıyor mu?

Show TV ekranlarının rekortmen dizisi Çukur oldukça seviliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Celasun’un saldırıya uğraması üzerine Kubilay Aka’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edildi.

Celasun ölüyor mu?

Dizinin yeni bölümünde Amca ve Vartolu gergin bir konuşma yapıyor. Daha sonra Yamaç harekete geçiyor. Yamaç ve Vartolu, Çukur’da karşı karşıya geliyor. Celasun’a arabasında suikast düzenlenir ve boğulur.

Celasun iple boğuluyor. Ölüp ölmeyeceği ise yeni bölümde görülecek.

Kubilay Aka

1995 İstanbul doğumludur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi’nde eğitim görmüştür. Muğla’ da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken; Ufuk Ergin ve Ozan Doğulu’nun işlemlerini yaparken, ünlü isimler sanatçının yaka kartına bakarak Instagram adresine ulaşıp mesaj atmışlar ve Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırmışlardır.

Aka’nın bu teklifle hayatı değişmiştir. İlk oyunculuk deneyimi Vatanım Sensin dizisi olmuştur. Dizide Ali Kemal karakterine hayat vermiştir.