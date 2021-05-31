İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Çukur canlı izle! Show TV Çukur 129.bölüm tek parça izle!

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Çukur canlı izle! Show TV Çukur 129.bölüm tek parça izle! haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 31.05.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:30
Çukur canlı izle! Show TV Çukur 129.bölüm tek parça izle!
Takip Et:

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur 129.bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen dizinin son bölümü de büyük heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler Çukur 129.bölüm canlı yayını merakla beklemeye koyuldu.

Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen Çukur 24 Mayıs Pazartesi günü kesintisiz ve HD olarak Show TV ekranlarından yayınlanacak

Çukur 129.bölüm özet

Karaca ve Celasun’a olanların ardından Çukur yasa boğulur. Koçavalılar, bir kez daha ölüm acısını yaşamıştır. Olanlardan kendisini sorumlu tutan Vartolu, çok büyük bir acı içine girmiştir. Geçmiş hesaplar kapanırken herkes yaptığı hatalarla yüzleşmektedir. Koçavalılar ve Çukur yeniden aile olmak için bir sınav vermektedir. Amca kendisini kurtarmak için plan yapar. Ancak karşısında kenetlenen Koçovalı kardeşleri bulacaktır. Koçovalılar ve Amca arasında büyük bir hesaplaşma olacaktır.

Çukur son bölüm özet

Emmi’nin ölmesinin ardından Çukur’da kağıtlar yeniden dağıtılacak. Yamaç kendisini tehlikeye atan Vartolu ile bir kez daha karşı karşıya kalacak. Emmi’nin ölümün ardından ikilinin arasından büyük bir gerilim yaşanacak. Geçmişte yaşananların öne çıkacağı bölümde Yamaç ve Vartolu yaralarını sarmaya çalışacak.

Bir yandan da Yamaç Efsun’da aldığı destekle Amca’nın gerçek yüzünü Vartolu’ya göstermeye çalışakcak. Amca ise yeni planıyla Çukur’u adeta savaş alanına çevirecek. Yamaç’ın bu olay karşısında yapacakları yeni bir dönüşün başlangıcı olacak.

Çukur 129.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Çukur dizisi konusu ne?

İstanbul’un Çukur'u suçla özdeşleşmiş bir yerdir. Çukur mahallesinin kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Koçavalı suçla bu kadar içli dışlı olsa da kendine göre ailesinin belli kuralları vardır. Çukur'da uyuşturucu üretilmesi, kullanılması, satılması yasaktır. Fakat oyuna yeni dahil olan gruplar yasağı delmeye çalışırlar. Koçavalı ailesi ise buna engel olmaya çalışır.

Çukur dizisi oyuncuları kim?

Çukur dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Yamaç Koçovalı – Aras Bulut İynemli

Efsun – Damla Sönmez

Sena Koçavalı – Dilan Çiçek Deniz

İdris Koçavalı – Ercan Kesal

Sultan Koçovalı – Perihan Savaş

Kahraman Koçovalı – Mustafa Üstündağ

Selim Koçovalı – Öner Erkan

Vartolu – Erkan Kolçak Köstendil

Aliço – Rıza Kocaoğlu

Muhittin – Nebil Sayın

Celasun – Kubilay Aka

 

Son Güncelleme: 31.05.2021 21:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvÇukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zain İmam kimdir? Kaç yaşındadır? Zain İmam hayatı
Zain İmam kimdir? Kaç yaşındadır? Zain İmam hayatı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Sultan Alparslan kimdir? Barış Arduç kim?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Sultan Alparslan kimdir? Barış Arduç kim?
Uyanış: Büyük Selçuklu 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
Uyanış: Büyük Selçuklu 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike gerçekte kimdir? Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike gerçekte kimdir? Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Bozkır Aslanı Celaleddin Türkan Hatun gerçekte kimdir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Bozkır Aslanı Celaleddin Türkan Hatun gerçekte kimdir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Metresler dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?
Metresler dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?

Popüler Haberler

Maraşlı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Çukur canlı izle! Show TV Çukur 129.bölüm tek parça izle!
İSKİ su fiyatlarına zam istedi teklif reddedildi
TRT Spor canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR
Zain İmam kimdir? Kaç yaşındadır? Zain İmam hayatı
Mama, bez ve süt yardımı için nereye başvurulur, yardımı nasıl alınır? Mayıs 2021
TRT Spor canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR
31 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?
Son dakika! Emeklilik yaşı 8 sene daha erkene alındı
Lisans KPSS başvuruları tarihleri ne zaman? KPSS ücretleri ne kadar?
Vakıfbank havale ve eft işlem güncel ücretleri
Kız Kardeşler filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2021
İmparator İbrahim Tatlıses'e ne oldu, ne zaman ve neden vuruldu?
Akıncı dizisi Komiser Cüneyt kimdir? Yılmaz Bayraktar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kalp Yarası dizisinin konusu nedir?
Bozkır Aslanı Celaleddin Türkan Hatun gerçekte kimdir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Maraşlı dizisi Zeliş karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Bedriye Roza Çelik kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Aile Hekimimi intenetten değiştirebilir miyim? 2021 Aile hekimi değiştirme formu nasıl doldurulur?
Hasan Sabbah tarihte nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah tarihte kimdir, kim öldürdü?
Esnafa müjde geldi hibe desteğinden kimler yararlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.