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Çukur Çağatay Erdenet ölecek mi, kurtulacak mı? Nejat İşler Çukur'dan ayrılıyor mu?

Show Tv'nin ünlü dizisi Çukur'da olanları merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. Çağatay Erdenet öldü mü?

24 Ocak 2021 Pazar 19:10
Çukur Çağatay Erdenet ölecek mi, kurtulacak mı? Nejat İşler Çukur'dan ayrılıyor mu?
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Show Tv’nin fazlasıyla sevilerek izlenen dizisi Çukur’un 4. sezon 21. bölümü patlamak üzere olan bir bomba gibi yaklaşıyor. Çukur dizisinde bilindiği üzere aksiyon üzerine aksiyon, savaşlar ve çatışmalar dur durak bilmeden devam ediyor. Koçovalılar ve Erdenetler’in arasındaki savaşlar tarafların arasındaki ölümlerden sonra gerçek bir savaşa dönüştü. 

Çukur Çağatay Erdenet ölecek mi?

Çağatay, çukuru ve Koçovalıları tehlikeli duruma düşürmek adına tuzaklar kurdu. Bunlardan haberi olmayan Cumali bu tuzağa düşen ilk kişiydi. Cumali’yle başlayan tuzağa düşme durumu Akın ve Yasmin ile devam etti ve onlar da tuzağa düştü dolayısıyla bombalı bir odada hapsoldular. Bu durumdan kurtarmak isteyen Yamaç, Aliço’dan yardım istemeye giderken hiç beklemediği bir şeyler karşılaştı. Aliço’nun oturduğu yerin altında bir bomba olduğunu farketti. Ne yapacağını bilemeyen Yamaç çıkışı olmayan bir yola girmiş oldu.

Akın birlikte mahsur kaldığı Yasmin’in bilgilerinden faydalanarak bombayı nasıl çözeceği konusunda çözüme ulaştı. Bombayı imha eden Yasmin, çukuru kurtaran kişi oldu. Sonrasında Yasmin, Cumalinin yanına giderek koltuğundaki bombayı imha etti. Herkes bir oh çekip işte kurtulduk diye rahatlarken sürpriz bir şekilde Kulkan’ın gizledikleri bombayı patlatması ile Akın fena halde yaralandı. 

Akın’ın başına gelen talihsiz olaydan sonra hastanede Akın’ın ölümle yaptığı savaşı görmek Koçovalılar’ı delirtti. Bir de yaşananların üstüne Çağatay’ın Yamaç’ı arayarak Akın hastaneye kaldırılmış, üzüldüm yani Selim Koçovalı’nın soyu kurumuş oldu, sözleri zaten kızışmış olan aralarındaki savaşı daha da alevlendirdi. Bundan sonra artık kendinden başka bir şey düşünme Çağatay yalnızca kendini düşün çünkü birazdan ordayım diyen Yamaç, Çağatay’ın canına kıymakta kararlıydı. Kaçacak yeri kalmayan Çağatay bizim fikrimizce öyle ya da böyle bir şekilde paçayı kurtaracak, belki bir gün olacak ama bu sefer ölmeyeceğini düşünmekteyiz. 



Son Güncelleme: 24.01.2021 19:10
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Çukurçağatay
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