Çukur Çağatay Erdenet ölecek mi, kurtulacak mı? Nejat İşler Çukur'dan ayrılıyor mu?

Show Tv’nin fazlasıyla sevilerek izlenen dizisi Çukur’un 4. sezon 21. bölümü patlamak üzere olan bir bomba gibi yaklaşıyor. Çukur dizisinde bilindiği üzere aksiyon üzerine aksiyon, savaşlar ve çatışmalar dur durak bilmeden devam ediyor. Koçovalılar ve Erdenetler’in arasındaki savaşlar tarafların arasındaki ölümlerden sonra gerçek bir savaşa dönüştü.
Çukur Çağatay Erdenet ölecek mi?
Akın birlikte mahsur kaldığı Yasmin’in bilgilerinden faydalanarak bombayı nasıl çözeceği konusunda çözüme ulaştı. Bombayı imha eden Yasmin, çukuru kurtaran kişi oldu. Sonrasında Yasmin, Cumalinin yanına giderek koltuğundaki bombayı imha etti. Herkes bir oh çekip işte kurtulduk diye rahatlarken sürpriz bir şekilde Kulkan’ın gizledikleri bombayı patlatması ile Akın fena halde yaralandı.
Akın’ın başına gelen talihsiz olaydan sonra hastanede Akın’ın ölümle yaptığı savaşı görmek Koçovalılar’ı delirtti. Bir de yaşananların üstüne Çağatay’ın Yamaç’ı arayarak Akın hastaneye kaldırılmış, üzüldüm yani Selim Koçovalı’nın soyu kurumuş oldu, sözleri zaten kızışmış olan aralarındaki savaşı daha da alevlendirdi. Bundan sonra artık kendinden başka bir şey düşünme Çağatay yalnızca kendini düşün çünkü birazdan ordayım diyen Yamaç, Çağatay’ın canına kıymakta kararlıydı. Kaçacak yeri kalmayan Çağatay bizim fikrimizce öyle ya da böyle bir şekilde paçayı kurtaracak, belki bir gün olacak ama bu sefer ölmeyeceğini düşünmekteyiz.