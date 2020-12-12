Çukur bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? 14 Aralık Pazartesi Çukur yok mu?

Çukur Dizisi Bu Hafta Ekranlarda Olmayacak Mı? Çukur Dizisi 4. Sezon 107. Bölüm Fragmanı Neden Yayınlanmadı?

Show TV Çukur dizisi severlere kötü bir haber verdi. Çukur dizisinin yayınlandığı günden bu yana ilk defa yeni bölümün ilk sahnesi yayınlanmadı.

Her hafta pazartesi günü reyting rekorları kıran Çukur dizisi sevenlerine kötü haber geldi. Yayınlandığı Pazartesi akşamları bu haftanın en yüksek izlenmesini alan Çukur bu hafta ekranlarda yayınlanamayabilir. En geç Salı günü yeni bölümden ilk sahnesini yayınlayan Çukur, en geç Perşembe günü fragmanını yayınlıyordu. Fakat 4.sezon 107.bölümünün fragmanının neden yok olmadığı herkes tarafından merak ediliyor.

Çukur Bu Hafta Sonu Neden Sete Çıkmadı?

Yeni bölümü Cuma gününe yetiştirerek yayına sokan Çukur ekibi, hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı set çalışmalarını yapmadığı öğrenildi. Bundan dolayı Çukur yeni bölümü bu hafta da yetişmeyebilir. Yeni bölümü yetiştirmek için bütün ekibin seferber olduğu Çukur 4.sezon 107.bölüm fragmanı ekranlara gelmeyebilir. Herkes yine de Cuma gününe kadar bekleyebilir.

Kulkan Erdenet Diziye Geliyor!

Çukur dizisinin yeni bölüm sahnelerinde Kulkan Erdenet sete geliyor. Kulkan Erdenet’in gelmesiyle Çukur’da bir kan akacağı belli oldu. Selim kadar büyük bir veda olmasa da Çukur’un çocuklarından biri daha diziden ayrılacak. Çağatay Erdenet’in uzun bir süre diziden ayrılacağı belli olmuştur.

Vartolu Saadettin Diziye Geri Mi Dönüyor?

Çukur dizisi hayranlarının en çok sevdiği karakterlerden birisi de Vartolu Saadettin, bu hafta setlere geri döneceği ve Çukur’un 4.sezon 107. Bölümünün 14 Aralık’a yetişmezse 21 Aralık’ta yetişmezse Vartolu son sahnede ekranlarda görülecektir.

Paşa Diziye Devam Ediyor İdris Gidiyor!

Çukur’un yeni bölümünde hem İdris Koçovalı hem de Paşa ekranlara gelmişti. İdris Koçavalı için sahne çekimleri tamamlandı. Fakat Paşa, Kahraman Koçavalı hikayesinde devam edecektir. Paşa, Emmi ve Kahraman Koçavalı amca Cumali Koçavalı olayları ekranlarda yer almaya devam edecektir. İdris Koçavalı 5 bölümde bir hikayeye dahil edilecektir.

Her Yere Akın Koçavalı Yazacak!

Çukur’un yeni bölümlerinde babasını kaybeden Akın Koçavalı, her yerden saldırı yapmaya geçecek. Amcası Yamaç Koçavalı ile yeni bir ikili olacak Akın intikam yemini edecektir. Fakat Akın Koçavalı’yı durduracak isim ise Erdenetler’den birisi olacaktır. Çağatay Erdenet, Akın Koçavalı’nın dedesini öldürdüğünü en iyi bilen ve bu kozu kullanmaya başlayacaktır. Bir ailenin yıkımını da Akın’ın geçmişte yaptıklarından dolayı yıkılacak fakat Akın kendini affettirecektir.