Çukur bitiyor mu? Çukur yeni sezon olacak mı, 5.sezonda devam eder mi?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un erken final tartışmaları gündem oldu. Ardından diziseverler tarafından Çukur dizisi erken mi yapacak şeklinde araştırılmaya başlandı. Aslında dizinin senaryosu gereği bu konu daha önce de gündeme gelmişti. Çukur dizisi erken mi final yapıyor, işte detaylar...

Çukur final mi yapıyor?

Çukur 5. sezon çekilecek mi?

Çukur dizisinin daha önceden basına yansıyan iddalarına bakılırsa 125. bölümde senaryo gereğinde final yapması gerekiyordu. Ardından 22 Mart Pazartesi akşamında ekranlarda olan Çukur dizisinin bu sezon sonuna kadar uzatılması tekrar gündeme geldi.

Çukur dizisi ile ilgili alınan bilgire göre dizinin 4. sezonunda final yapacağı ve 5. sezonunun çekilmeyeceği iddia edildi. 4 sezondur ekranlarda merakla izlenilen dizinin 125. bölümde final yapacağı beklenmekte.