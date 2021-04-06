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Çukur bitiyor mu? Çukur yeni sezon olacak mı, 5.sezonda devam eder mi?

4 sezon boyunca seyircileri ekran başına kitleyen dizi Çukur'da erken final kararı gündemde yer aldı. Dizide başrol oyuncunun ölmesine rağmen dizi yeni karakterleriyle başarıyla izlenmeye devam etti. Senaryo gereği daha önce de final kararının gündeme gelmişti artık bu karar netlik kazandı. İşte Çukur dizisi erken final mi yapacak sorusunun cevabı...

06 Nisan 2021 Salı 07:51
Çukur bitiyor mu? Çukur yeni sezon olacak mı, 5.sezonda devam eder mi?
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Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un erken final tartışmaları gündem oldu. Ardından diziseverler tarafından Çukur dizisi erken mi yapacak şeklinde araştırılmaya başlandı. Aslında dizinin senaryosu gereği bu konu daha önce de gündeme gelmişti. Çukur dizisi erken mi final yapıyor,  işte detaylar...

Çukur final mi yapıyor?

Çukur dizisinin daha önceden basına yansıyan  iddalarına bakılırsa 125. bölümde senaryo gereğinde final yapması gerekiyordu. Ardından 22 Mart Pazartesi akşamında ekranlarda olan Çukur dizisinin bu sezon sonuna kadar uzatılması tekrar gündeme geldi.

Çukur 5. sezon çekilecek mi?

Çukur dizisi ile ilgili alınan bilgire göre dizinin 4. sezonunda final yapacağı ve 5. sezonunun çekilmeyeceği iddia edildi. 4 sezondur ekranlarda merakla izlenilen dizinin 125. bölümde final yapacağı beklenmekte.



Son Güncelleme: 06.04.2021 07:51
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurFinalDizi
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