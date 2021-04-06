Çukur bitiyor mu? Çukur yeni sezon olacak mı, 5.sezonda devam eder mi?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un erken final tartışmaları gündem oldu. Ardından diziseverler tarafından Çukur dizisi erken mi yapacak şeklinde araştırılmaya başlandı. Aslında dizinin senaryosu gereği bu konu daha önce de gündeme gelmişti. Çukur dizisi erken mi final yapıyor, işte detaylar...
Çukur final mi yapıyor?
Çukur 5. sezon çekilecek mi?
Çukur dizisi ile ilgili alınan bilgire göre dizinin 4. sezonunda final yapacağı ve 5. sezonunun çekilmeyeceği iddia edildi. 4 sezondur ekranlarda merakla izlenilen dizinin 125. bölümde final yapacağı beklenmekte.
Son Güncelleme: 06.04.2021 07:51