Çukur Azer öldü mü? Cihangir Ceylan diziden ayrılıyor mu?

Çukur dizisinde rol alan Cihangir Ceylan’ın yeni başlayacak olan Alev Alev dizisinde oynayacağı konuşulurken, Ceylan’ın Çukur’un kadrosundan ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Yeni sezonda Azer’in ekranlarda pek görülmemesi ve son bölümde Karaca’nın Azer’e kaçması iddiaları güçlendirdi.

Çukur Azer öldü mü?

Yeni sezonun son bölümünde Karaca Azer’e kaçmış ve gizlice evlenmişlerdi. Karaca’nın Azer ile evlendiğini öğrenen babaannesi düğüne giderek Karaca’ya dedesini Azer’in öldürdüğünü söylemişti. Düğünden sonra Karaca Azer’e silah çekerek dedesini onun öldürüp öldürmediğini sormuş ve bölüm orada bitmişti.

Cihangir Ceylan’ın Show TV’nin yeni başlayacak Alev Alev isimli dizisinde Dilan Çiçek Deniz’in partneri olacağı ve bu nedenle diziden ayrılacağı konuşuluyor. Dizinin oyuncu kadrosunda da adı geçen Ceylan’ın Çukur’daki akıbeti ilerleyen günlerde belli olacak.